Asustan a Lucero Mijares en pleno live ¿Vivió una experiencia paranormal?

Lucero Mijares, exintegrante de ‘Juego de voces’, ha acostumbrado a sus fans a brindarles un momento de su tiempo para platicar con ellos a través de lives. Sin embargo, en esta ocasión, sufrió un fuerte susto por los comentarios de sus seguidores. ¿Qué pasó?

Lucero Mijares / Facebook: Lucero Mijares

Te puede interesar: Muere icónico actor de ‘Los soprano’ y ‘El padrino II’

Lucero Mijares se asusta en plena transmisión ¿Vivió experiencia paranormal?

Esta vez, la charla no solo se tornó divertida, sino que la cantante se mostró preocupada por los comentarios que recibía a lo largo de su en vivo.

Pese a que la mayoría de las veces comparte la cámara con sus amigos o bien con su mamá, Lucero Hogaza, ahora decidió estar sola y sus seguidores no tardaron en tenderle una broma.

Todo sucedió cuando Lucero estaba platicando con algunos de sus fans y en un momento se dio cuenta de que había varios comentarios de cibernautas que le señalaron que había alguien detrás de ella. Sin embargo, ella solo se quedó viendo fijamente a la cámara con un rostro incrédulo.

TikTok

“¿Quién es ese de atrás?, ¿quién de atrás?”, dijo la cantante.

Aunque Lucero se aseguró de que no hubiera nadie detrás de ella, internautas insistieron en que sí y ella no tardó en quejarse de esta situación con su mamá.

“Me da un buen de miedo. Ma, me están asustando. Están diciendo que hay alguien atrás de mí y sí me dan miedo esas cosas”. Lucero Mijares

Finalmente, la hija de Manuel Mijares tomó la situación con humor y les dijo a sus seguidores: “Ya me cayeron gordos. Por eso ya me voy a ir”.

TikTok

Mira: ¿Adrián Marcelo confundió a Briggitte Bozzo con su esposa, Karina Puente? “Chaparrita, mi vida”

Usuarios reaccionan a la broma hacia Lucero Mijares en su live

El video no tardó en hacerse viral. Incluso, cibernautas no tardaron en reaccionar a la broma que hicieron sus seguidores a Lucero. La mayoría tomó con humor el hecho de que la cantante los “acusó con su mamá”. Así como otros le pidieron que no haga caso a los comentarios de sus fans.

Así fue el momento: