Atala Sarmiento aclara si se negó a participar en La Casa de los Famosos México

La Casa de los Famosos México confirmó recientemente a sus conductores y algunos de sus participantes, sin embargo, hace días trascendió una información que asegura que Atala Sarmiento era una de las candidatas a participar en el reality, pero finalmente se habría negado a formar parte de esta producción.

Respecto a este trascendido Atala Sarmiento aclaró que esta información no es verídica y recordó que ella no vive en México, pues hace más de tres años tomó la decisión de mudarse a Barcelona, España junto a su esposo David Ródenas.

“Se ha publicado que yo había sido invitada a participar en La Casa de los Famosos y que supuestamente al final decidí no participar, quiero aclarar por medio de esta transmisión improvisada que jamás he sido invitada a participar por ninguna persona ni por ninguna producción a LCDLF”, comentó en una transmisión en vivo para sus redes sociales.

La exconductora de Ventaneando también señaló que leyó información que aseguraba estaba en México por cuestiones de salud, sin embargo, Atala desmintió tener problemas de salud y estar dentro del territorio mexicano.

“No ha sido así, no he tenido contacto con nadie que tenga que ver con esta producción, así que es completamente falso. Esta noticia también dice que yo me encontraba en México por motivos de salud, y yo a México no he ido desde junio de 2022, va ser casi un año, eso tampoco es verdad”, comentó Atala Sarmiento.

“De salud estoy muy bien afortunadamente, disfrutando a mis sobrinos en Madrid.”, expresó la conductora, quien, en noviembre de 2022, dio a conocer a sus seguidores que requirió una transfusión de hierro intravenosa por un problema de anemia.

Hasta el momento solo Paul Stanley, Raquel Bigorra y Emilio Osorio son los confirmados para La Casa de los Famosos, que arrancará el próximo 14 de junio por Las Estrellas bajo la conducción de Diego de Erice.

