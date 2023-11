Atala Sarmiento da detalles del contrato por el que salió Ventaneando

Atala Sarmiento le concedió una entrevista a Jorge “el Burro” Van Rankin para su canal de YouTube, la cual realizaron de forma remota, ella desde Barcelona, lugar donde radica hace varios años, él desde la Ciudad de México.

En varias ocasiones la conductora ha contado los pormenores de su salida de la televisora del Ajusco. Por primera vez, Atala reveló algunos detalles del contrato que TV Azteca quería que firmara para continuar en la televisora.

Sarmiento reveló que la decisión de no firmar el contrato fue porque se le hacía injusto las cláusulas que tenía: “Yo primero tomé la decisión de no renovar el contrato que me estaban poniendo en TV Azteca. ¿Por qué?, porque tenía unas cláusulas que yo consideré en su momento, bastante injustas. Era un contrato a perpetuidad”.

“El Burro” aseguró estar sorprendido y le respondió: “¿De esos contratos leoninos que hay en Televisa?”. Sin dudarlo, Atala confesó: “Sí, pero por lo menos en Televisa son temporales. Aquí el tema es que era un contrato leonino y a perpetuidad. El problema conmigo fue que cuando yo dije: ‘Perdón, pero este contrato no lo voy a firmar, porque no me voy a esclavizar un contrato a perpetuidad, con el mismo sueldo y con todas las condiciones a perpetuidad, no lo voy hacer’”.

Atala Sarmiento revela detalles del contrato de TV Azteca / Instagram / Facebook

Atala también detalló que ya tenía más de una década sin ningún documento legal: “Yo llevaba más de 10 años sin renovar el contrato. Yo seguía trabajando, pero no tenía firmando ningún contrato. Si seguía ahí era porque amaba mi trabajo, porque amaba a mi equipo y me apasionaba lo que hacía, porque soy una persona íntegra, de principios muy sólidos y firmes. Así estuve años trabajando”.

La conductora, al descubrir que había muchas cláusulas en el contrato que la dejaban en desventajas, buscó a su entonces jefa, Pati Chapoy, para pedir su apoyo.

“A Pati se lo dije un día en el foro de la empresa. Estábamos a punto de entrar al aire y le dije: ‘Pati, que sepas que no he firmado el contrato y que estoy hablando con tal persona y no estoy de acuerdo lo que dice’ y ella me respondió: ‘Al final del día, mientras este programa siga al aire, este es tu contrato’”.

Pepillo habló de lo mejor y lo peor de haber trabajado con Pati Chapoy en Ventaneando. / Instagram: @patichapoy

A pesar de la postura de Pati Chapoy, Atala continuó con la negociación con TV Azteca por su parte, aunque esto no resultó como ella quería.

“Me recibe Ana Celia Urquidi y me dice: ‘Me han dado la orden de que todo lo que hemos negociado se echa para atrás y si tú no firmas este contrato ahorita, como está, ya no puedes seguir trabajando en Ventaneando’ y yo le dije: ‘Lo siento en el alma, pero no voy a pisar mi dignidad. No voy a pasar por encima de mí y no voy a firmar esto. Una cosa es que yo ya no pueda seguir en Ventaneando, pero yo trabajo para TV Azteca’ y entonces me dijo: ‘Sí, pero en este momento la empresa no te tiene contemplada para ningún otro proyecto’”.

Jorge “el Burro” Van Rankin le preguntó si se arrepiente de haber tomado esa decisión que la dejó fuera de la pantalla chica por varios años: “¡Jamás!”.

Finalmente, Atala declaró que desde que salió de TV Azteca la relación con Pati Chapoy se fracturó. Sin embargo, recuerda con gran orgullo haber formado parte de ese equipo.

“Haber trabajado 25 años para una persona habla solita de mi lealtad, aunque después me hayan dicho traidora, desleal, malagradecida, pero estuve 25 años trabajando para ella, entregada, única y exclusivamente a ella, porque yo no podía hacer ningún proyecto, más que con ella. Yo creo que eso habla de qué tan leal soy”, concluyó.

Recordemos que en 2022 Atala Sarmiento regresó a la televisora del Ajusco para ser la conductora del programa Soy famosos ¡sácame de aquí!, pero desde entonces no ha estado en otro proyecto televisivo.