Aventurera: Juan Osorio ¿cambió de diseñadora de vestuario sin avisarle?

La noche del jueves 18 de julio, la obra “Aventurera” reestrenó con Nicola Porcella, Irina Baeva y un nuevo vestuario, diseñado por el reconocido Mitzy, quien vistió a Carmen Salinas en la versión original. Irina Baeva lució los nuevos diseños como protagonista.

Sin embargo, antes de que Mitzy tomara las riendas del vestuario, la diseñadora internacional April Black Diamond había sido la encargada del proyecto. Ahora, según el programa de espectáculos Chisme no like, Juan Osorio decidió reemplazarla por Mitzy sin previo aviso.

Juan Osorio habría cambiado de diseñadora de vestuario sin avisarle ¿por órdenes de Irina Baeva?

Fue a través del programa Chisme no like que Elisa Barestain y Javier Ceriani, los conductores, aseguraron que este cambio fue a petición de Irina Baeva.

También informaron que la diseñadora April Black Diamond se enteró del cambio por las redes sociales y no ha recibido ninguna explicación por parte de Juan Osorio o la producción.

Mitzy fue quien reveló que ahora se encargaría del vestuario de la obra Aventurera / Instagram: @aprilblackdiamond YT: @ChismeNoLike



Pero eso no es todo, pues los conductores de “Chisme no like” aseguraron que April es nada más y nada menos que esposa de Rafael Portillo, el inversionista de la obra “Aventurera, pero a él tampoco le ha avisado que se ha cambiado a su esposa por Mitzy.

El programa “Chisme no like” ha prometido seguir investigando este caso. Mientras tanto, la diseñadora April Black Diamond se mantiene en silencio, y no ha confirmado si hubo o no una explicación por parte de Juan Osorio.

April Black Diamond realizó el vestuario de Aventurera / Instagram: @aprilblackdiamond YT: @ChismeNoLike



¿Quién es April Black Diamond?

Según Chisme no like, la diseñadora de modas tiene una trayectoria que la ha llevado a las pasarelas más importantes del mundo. Sus diseños han sido aclamados por la crítica y han aparecido en publicaciones de renombre como Vogue y Magazine. Sus creaciones han trascendido fronteras, vistiendo a miembros de la realeza y han sido exhibidas en lugares emblemáticos como el Burj Al Arab Jumeirah en Dubaí.

Su reconocimiento se ha visto reflejado en portadas de prestigiosas revistas como Forbes Los Ángeles.

Se desconoce la edad de la diseñadora y si su nombres es un mote o es el real, pues no hay mucha información de la diseñadora.

