Bárbara de Regil confiesa que disfrutó más besar a mujeres que a hombres en ‘Lalola’

Hace unos días se llevó a cabo la conferencia de prensa de ‘Lalola’, una serie original de Vix. Cabe mencionar que es protagonizada por Alejandro de la Madrid, Alexis Ayala, Gonzalo García Vivanco, Cynthia Klitbo y Bárbara de Regil.

Esta última aprovechó las cámaras para decir que se inspiró en sus exnovios para dar vida a su personaje.

“Gracias a todos por venir. Estoy muy contenta de presentar este nuevo proyecto. En esta serie tengo encuentros sexuales con mujeres porque soy hombre y es lo que me gusta, eructo y se le olvida que tiene bubis (ríe). La verdad es que es una serie muy divertida”. Bárbara de Regil

Checa: Belinda estrenó ‘Cactus’ y Christian Nodal lanzó esta públicación en redes, ¿le respondió?

Elenco de la ‘Lalola’ presenta su nueva serie en Vix / Liliana Carpio

Bárbara de Regil da vida a un hombre en ‘Lalola’

“Mi personaje no lo inspiré en mi esposo, porque es muy pulcro. lo que sí es que lo hice pensando en mis exnovios (ríe). La verdad es que me inspiré en muchos amigos y de los cuales no revelaré su nombre”.

Además, la actriz comentó que hubo personas que no confiaban en su talento para la serie. Sin embargo, demostró que sí era capaz para realizarlo.

“En la serie verán que a veces ‘Lalola’ sale con las chichis de fuera y con la toalla amarrada en la cintura, se le olvida que trae cargando un 34B”, dijo Bárbara.

Bárbara de Regil en conferencia de prensa de ‘Lalola’ / Liliana Carpio

“Había personas de esta serie que estaban inseguras porque yo iba a interpretar este papel y les callé la boca en el casting. La gente me visualizó más como sicaria y en esta serie tenía que aflojar más esta parte que les cuento”. Bárbara de Regil

Bárbara de Regil revela que besó a otras mujeres en ‘Lalola’

Finalmente, Bárbara dejó claro que su personaje solo fue ficción. Sin embargo, disfrutó hacer cosas muy distintas a sus anteriores personajes.

“En esta serie hice muchas cosas por primera vez que jamás pensé. Aquí me besé con mujeres y hasta lo disfruté más que con hombres, me sentí muy tranquila. Todo fue hecho pensando en que era un hombre”. Bárbra de Regil

“Soy una actriz y me rento para hacer personajes y lo que hice en esta serie no soy yo, fue ‘Lola’ y por eso relajé muchísimo, me dejé llevar por los directores”, finalizó.

Checa: LCDLF4: Manelyk González asegura que la participación de Leslie Gallardo es “patética” y falsa

Bárbara de Regil en conferencia de prensa de ‘Lalola’ / Liliana Carpio

¿De qué trata ‘Lalola’?

La serie aborda la historia de un hombre exitoso y mujeriego que piensa que puede usar a las mujeres para satisfacer su ego. Un día se despierta con cuerpo de mujer y luego busca revertir esto y volver a su cuerpo original mientras trata de proteger su trabajo y la relación con su hija, madre y mejor amiga.

Checa: Esposo de Thalí García reacciona a la pelea con Maripily con emotivo mensaje a la actriz