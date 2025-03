Bárbara de Regil rompe el silencio sobre su supuesta rivalidad con Yeri MUA, ¿la destroza?

A principio de año Yeri MUA desató furor en redes sociales al compartir una fotografía en la que aparecía recostada junto a una estrella con su nombre en el icónico Paseo de la Fama de Hollywood. La imagen generó una ola de reacciones, con seguidores felicitándola por el reconocimiento y celebrando su crecimiento en la música urbana.

En la descripción, la influencer veracruzana escribió con orgullo: “The baddest Mexxa btch was in Hollywood” (“La perra mexicana más mala estuvo en Hollywood”). Sin embargo, no tardó en surgir la controversia cuando Bárbara de Regil comentó la publicación, señalando que la estrella no era auténtica, sino una de las muchas que los turistas pueden personalizar para tomarse fotos.

Su comentario fue: “Ajajaja amé! Esa es una estrella que no tiene nombre y tú puedes ponerle tu nombre. Está increíble”. La reacción de los fans de Yeri MUA fue inmediata, acusándola de querer desacreditar a la influencer y “arruinar su momento de gloria”.

¿Bárbara de Regil envidia a Yeri MUA?

Ante la ola de críticas, Bárbara decidió aclarar la situación y negar cualquier tipo de rivalidad con Yeri MUA. Durante un encuentro con la prensa, la protagonista de Rosario Tijeras aseguró que su comentario fue hecho sin mala intención y que no siente envidia de la influencer:

"¡Ay!, que ¡qué huev! No lo hice en mal, ni de envidia, yo qué voy a envidiarle a Yeri MUA, cada quien sus cosas, al contrario, ella es una chava que ha triunfado cañón” declaró la actriz, buscando desmentir los rumores.

Además, explicó cómo surgió su comentario: “Nosotras no seguimos en Instagram porque nos conocimos en una fiesta, y cuando vi su foto, vi en los comentarios, yo de chismosa, ociosa, vi que ponían: ‘pero, ¿cómo le dieron una estrella?’, y yo puse: ‘está increíble, no, esa estrella, tú vas y pones tu nombre, o pones lo que tú quieras ahí, equis’, y ya toda la gente de que ‘ay, envidiosa’, y yo ‘ay, no mam*n’”.

¿Qué opina Bárbara de Regil de sus haters?

Tras la controversia, la actriz también se pronunció sobre las críticas que ha recibido, asegurando que no le afectan los comentarios negativos, pero sí le preocupa la mentalidad de quienes se dedican a atacar en redes:

“Siento feo por la gente que está tirando hate, imagínate qué vida han de tener, que andan ahí en su casa, tirando hate. Cuando no estás feliz contigo, estás viendo cómo fregar al otro. No voy a decir que me dan lástima porque luego dicen ‘Bárbara le da lástima’, pero me dan tristeza”. Bárbara de Regil

Con su característico estilo directo, Bárbara reafirmó que ha aprendido a ignorar los comentarios negativos: “Ya me vale gorro, literal me vale. No es que tenga la piel gruesa, pero simplemente ya no les doy importancia”.

Barbara de regil posando seria con un vaso en la mano. / Instagram

¿Cómo reaccionó Yeri MUA a los comentarios de Bárbara de Regil?

Para cerrar el tema, Bárbara aseguró que no hay ninguna enemistad entre ella y Yeri MUA. De hecho, reveló que ambas hablaron en privado y todo quedó aclarado:

"¡Ay!, claro que nos escribimos, yo le puse ‘ora’ y ya, equis. Me respondió ‘ya ves la gente, mana’”, dijo la actriz, confirmando que no existe ningún problema entre ellas.

Hasta ahora la Yeri MUA no se ha pronunciado públicamente al respecto.