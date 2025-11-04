Baterista de Maná se cae en pleno concierto y fans reaccionan con todo: "¿Otra vez?” | VIDEO

Durante una de las presentaciones más recientes de Maná, el grupo originario de Guadalajara, un momento inesperado interrumpió brevemente la euforia del público. Esta vez, no fue Fher Olvera, vocalista de la banda, quien cayó al escenario, sino Álex González, el icónico baterista de la agrupación mexicana.

¿Qué pasó con Álex González, baterista de Maná, durante el concierto?

De acuerdo con grabaciones difundidas en redes sociales, Álex González realizaba una dinámica frente al público mientras Fher interpretaba el tema Déjame entrar. El baterista se subió al banquillo de su instrumento, comenzó a bailar y girar sobre el asiento, pero al intentar dar unas vueltas perdió el equilibrio, cayendo sobre los pedestales y algunos de los platillos. Los asistentes se sorprendieron por la estrepitosa caída, lo que generó reacciones inmediatas entre gritos, exclamaciones y señales.

En las imágenes se observa el momento exacto en el que González termina en el suelo frente a su batería. A pesar del golpe, el músico se reincorporó en cuestión de segundos, tomó asiento nuevamente y continuó tocando la canción. Este gesto fue destacado en numerosos comentarios de internautas, quienes reaccionaron compartiendo clips desde diferentes sectores del foro donde se llevó a cabo la presentación.

Los videos han circulado ampliamente en diversas plataformas, acumulando reproducciones, reacciones y comentarios que han colocado el nombre del músico y de la banda en tendencias. El incidente se suma a otras caídas recientes registradas en escenarios de la música latina.

¿Se lastimó el baterista de Maná después de la caída en el concierto?

Testigos señalaron que, aparentemente, el artista no sufrió lesiones visibles tras el impacto. Al seguir tocando sin interrupciones, algunos asistentes interpretaron que la caída no tuvo consecuencias graves. Hasta el momento, la agrupación no ha emitido un comunicado oficial al respecto. Sin embargo, usuarios en redes han destacado la disciplina y continuidad en el espectáculo. Algunos mensajes publicados en plataformas como X, TikTok e Instagram han destacado el profesionalismo del baterista al no frenar la presentación pese al incidente.

Cabe recordar que recientemente otro integrante de la banda sufrió un percance similar. Hace unos años Fher Olvera también cayó durante una presentación previa, situación que fue tendencia.



“No se le quitó lo payaso, debería tener cuidado, ya tiene más de 60 años.”

“Ya son de la tercera edad, no deben hacer faramalla.”

“Si no se cae uno de ellos, no es Maná.”

¿Quién Álex González y cuál es su trayectoria en Maná?

Álex González es el baterista de la banda mexicana de rock latino Maná, agrupación originaria de Guadalajara que se ha consolidado como una de las más representativas en la escena musical hispanoamericana. Ingresó a la banda en sus primeros años de formación cuando el proyecto aún evolucionaba musicalmente, participando en la consolidación de su sonido característico, que mezcla rock, pop y ritmos latinos.

A lo largo de su trayectoria en Maná, González ha participado en la interpretación de éxitos que han alcanzado alta rotación en radio y plataformas digitales, entre ellos Mariposa traicionera, Rayando el sol, Déjame entrar y Labios compartidos, entre otros temas que se han mantenido vigentes durante décadas. Además de su labor como baterista, ha contribuido al desarrollo musical de la banda y ha sido identificado por el público por su estilo energético en el escenario.

