Fher de Maná: tras polémica por su percepción de los regios, ahora vuelve a expresar controvertida opinión

Fher Olvera se ha convertido en el centro de atención en los últimos conciertos de su gira “México lindo y querido tour”. El vocalista de Maná ha generado gran controversia con sus comentarios, como cuando dijo que todos los mexicanos deberían ser como los regiomontanos por qué eran los más trabajadores y cuando ha insultado a los reguetoneros mexicanos.

Recientemente, sus críticas hacia los altos precios de la cerveza en los conciertos han reavivado el debate sobre los costos excesivos en los eventos musicales, pero no solo eso, ha lanzado una propuesta que seguramente a los recintos, no les va a agradar. ¿Qué dijo Fher? ¡Te contamos los detalles!

Fher de Maná se lanza contra el precio de la cerveza

Durante su concierto en Guadalajara Fher Olvera, no solo deleitó al público con sus éxitos, sino que también aprovechó la ocasión para expresar su descontento con los precios de las bebidas en los eventos musicales.

Con su característico humor y espontaneidad, Fher invitó a los asistentes a brindar con una cerveza, pero al mismo tiempo criticó los elevados costos que deben pagar los fans para disfrutar de una simple bebida, pues al menos en ese concierto el precio rondaba en los 150 pesos mexicanos.

“A ver, un traguito. ¿Ustedes no quieren un trago? Cerveza para todos, el Fher paga. Ah, no, mira, ahí hay un cervecero. Sí, pero que no se manchen las venden bien caras, k-br0.nes”, expresó el cantante, generando aplausos y risas entre el público.

Fher Olvera y las cervezas en los conciertos: el cantante lanza una propuesta que es aplaudida por su público

El vocalista de la agrupación sugirió:

“Oigan, ¿y no se pueden traer su pachita así como clavada? De esas como de metal y que meten ahí su tequila, sino que se la meta en los calzones. Bueno, yo quiero decir salud, Guadalajara. Aquí nació Sombrero Verde y hay muchos amigos con la que hemos convivido muchos años”, finalizó.

Comentarios como “Fher tiene razón” y “Se pasan! En Leon mismo concierto $120 y en Gdl a $200 mismito producto” se podía leer en redes sociales.

¿Cuándo es el último concierto de Maná en CDMX?

La Ciudad de México se prepara para recibir a uno de los máximos exponentes del rock en español. Maná cerrará su gira 2024 en el Palacio de los Deportes este viernes 6 de diciembre, ofreciendo un espectáculo único para todos sus seguidores.

La capital mexicana se convertirá en el escenario perfecto para que la banda interprete sus temas más emblemáticos, demostrando una vez más por qué son considerados uno de los grupos más importantes de la música latinoamericana.