Los problemas de salud mental pueden afectar a cualquer persona. En esta ocasión, una figura pública compartió su experiencia con la ansi3dad, hablamos de Fher, vocalista de la banda mexicana Maná.

En una entrevista con Yordi Rosado para su canal de YouTube, Fher abordó los problemas que ha enfrentado la banda. Al ser cuestionado sobre las dificultades que han surgido a lo largo de su trayectoria, el cantante reconoció que, como en toda agrupación, han existido “líos normales”.

Sin embargo, Fher fue más allá y profundizó en uno de los problemas más personales que ha enfrentado: la ansi3dad. Reveló que ha sufrido episodios de ansi3dad y que aún continúa m3dicándose.

Fher no solo se abrió sobre su lucha contra la ansi3dad, sino que también instó a quienes se sientan identificados a buscar ayuda profesional.

Fher

“El chiste es no tener miedo y hablar. Por eso yo lo puedo contar sin problema. Somos un cóctel de quím¡c0s, y cuando uno de ellos falla, se desencadena la ansi3dad. Mi psiquiatra me decía que en mi caso se debían a la acumulación de diversos factores, no a una causa específica en el momento. Son los g0lp3s de la vida”.