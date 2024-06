Bellakath regaña a los padres que dejan a sus hijos escuchar sus canciones: “Son para gente adulta”

Sin duda alguna, Katherinne Huerta, mejor conocida como Bellakath, se ha posicionado como una de las cantantes más exitosas de México. La joven se hizo popular gracias a éxitos como ‘Reggaetón champagne’ y ‘Gatita’.

Pese a la fama, la también influencer ha sido muy criticada, principalmente por aquellos que creen que su música es demasiado “vulgar” y un “mal ejemplo para los niños”.

Recientemente, la exparticipante de ‘Enamorándonos’ abordó este tema en una entrevista reciente para el canal de ‘Luisito Rey’, en la que asegura que es responsabilidad de sus padres controlar lo que escuchan sus hijos pequeños.

Bellakath culpa a los padres de dejar que los niños escuchen su música

Durante la conversación, Bellakath hizo hincapié en que existen estilos musicales para cada edad y no es culpa suya que menores de edad escuchen sus letras.

“Yo creo que las canciones que hago son para gente adulta. La disquera las marca como 3xplícit4s y para escuchar ese tipo de canciones debes tener una cuenta y tener la edad suficiente para ver los videos y escuchar las canciones”. Bellakath

La famosa reiteró que, con el poder de las redes sociales, cualquiera puede escuchar su música, por lo que no deberían culparla o exigirle hacer música “apta” para todas las edades.

“Ahora, que si las ven en TikTok, que es una red social a la que muchos tienen acceso, ya no es culpa mía. Yo no puedo estar con todos los niños, no soy omnipresente. Los papás deberían restringir o ni siquiera darles un teléfono a los niños tan pequeños”, indicó.

Para finalizar, dijo ser consciente de que a mucha gente no le gustan sus canciones. Sin embargo, está contenta de tener fans que la apoyan incondicionalmente: “He puesto a muchos a bailar con Gatita”, concluyó.

Internautas reaccionan a la postura de Bellakath

Las declaraciones de la cantante no pasaron desapercibidas y obtuvieron reacciones divididas. Si bien algunos apoyaron su postura, otros afirmaron que, como artista, es su “deber” ser más cuidadosa con las letras de sus sencillos.

