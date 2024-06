Pedro Sola confiesa quiénes son las conductoras que le gustaría ver nuevamente en Ventaneando

‘Ventaneando’, el reconocido programa de espectáculos de TV Azteca, ha sido hogar de muchos conductores y, especialmente, conductoras a lo largo de los años. Desde su estreno el 22 de enero de 1996, el programa se ha consolidado como uno de los más longevos y populares en la televisión mexicana.

Hoy en día, Pati Chapoy, Daniel Bisogno, Pedro Sola, Mónica Castañeda, Linet Puente, Rosario Murrieta y Ricardo Manjarrez son los rostros del show.

La lista de conductores que han pasado por ‘Ventaneando’ es extensa e incluye nombres destacados como Juan José Origel, Martha Figueroa, Aurora Valle, Álvaro Cueva, Mónica Garza, Esteban Macías, Ata, Jimena Pérez ‘la Choco’, Ricardo Casares, entre otros. Cada uno de estos talentos ha dejado una huella imborrable en la historia del programa, aportando su propio estilo y carisma.

Pedro Sola revela sus conductoras favoritas de ‘Ventaneando’

Pedro Sola, quien ha sido parte de ‘Ventaneando’ desde sus inicios, compartió en el pódcast ‘Karime Kooler’ sus deseos de ver a algunas de estas exconductoras de regreso en el foro. “A mí si me dices quién quisieras que regresara a ‘Ventaneando’. Yo diría primero la ‘Choco’ y después Ata”, reveló Sola, elogiando el trabajo de ambas y destacando su impacto en el programa.

En el mismo pódcast, Pedro Sola habló de su experiencia personal en ‘Ventaneando’ y cómo el programa ha sido un refugio para él. “Es una cosa mágica estar en ‘Ventaneando’. Yo he llegado al set con dolores físicos, con dolores emocionales fuertes, pero luego me siento para hacer ‘Ventaneando’ y se me olvida todo, se me pasa, te sientes de otra forma”, comentó Sola.

Este icónico programa sigue siendo un referente en el mundo del entretenimiento, y las contribuciones de todos sus conductores a lo largo de los años continúan siendo apreciadas por los espectadores. ‘Ventaneando’ no solo ha informado y entretenido, sino que también ha creado un legado duradero en la televisión mexicana.

