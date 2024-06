Benito Castro no estaba de acuerdo con la nueva serie sobre Paco Stanley: “Es una imprudencia”

Benito Castro y Paco Stanley fueron grandes amigos. En el más reciente documental hecho por VIX, ‘El show: crónica de un as3s1n4to’, el famoso integrante de los hermanos Castro comentó cómo nació su amistad con el conductor.

“Haciendo ‘La carabina de Ambrosio’, ahí vi por primera vez a Paco Stanley, pero no llamó mayormente mi atención”, dijo. Pero todo cambió más tarde: “Una noche de glamour, grandes invitados, veo llegar a Paco Stanley y veía que no lo pelaban. Lo veía muy incómodo. Entonces me atrevo a interrumpir a una orquesta que teníamos para decir: ‘Oye, te falto interrumpir a una gran persona aquí... el señor Paco Stanley’”.

Benito Castro afirmaba que no lo contactaron para la serie de Paco Stanley / YouTube

Desde entonces se hicieron amigos cercanos, relación que los llevó a trabajar juntos e incluso confesó que el n4rcotraf1c4ante conocido como ‘el Señor de los cielos’ se presentó en la oficina de Paco en una ocasión, mencionando que el conductor le decía ‘el Señor’. Sobre este tema, Mario Bezares también dijo que Paco Stanley no tenía una relación estrecha con el temido personaje, sino que únicamente se encontraron porque quería una presentación suya.

Los famosos salían de fiesta juntos y no tenía reaparo en revelar que a Paco le gustaba agarrar la borrachera desde “las 11 de la mañana”, además de que negó ser la persona que le vendía sustancias prohibidas al conductor, aunque sí reconoció que las “compartían”.

“Era amoroso conmigo, como un hermano conmigo”, decía Benito sobre su amigo que fue as3s1nado en el restaurante ‘El charco de las ranas’.

Benito Castro no autorizó el uso de su nombre e imagen en la serie de Paco Stanley / Instagram

Benito estaba en contra de la serie de Paco Stanley

Luego de su participación en este documental y en medio de la producción de la serie que hoy ya está de estreno en Prime Video: ‘¿Quién lo mató?’, Benito expresó lo que sentía de la realización de este proyecto.

En entrevistas recopiladas, que han tomado relevancia ahora que la serie está disponible, Benito decía que no estaba de acuerdo con ello: “Considero una imprudencia irle a rascar la herida a la familia sobre todo a la esposa, todo por irte a ganar unos pesos. Hay formas más honorables de ganarse la feria”, sentenció.

Y agregaba: “El responsable es el productor, pero también el actor tiene responsabilidad”, así como tampoco autorizó el uso de su nombre, por lo que es conocido como ‘Benito Castillo’ en la serie.

Además recordaba que en aquel momento de la muerte de Paco, también acudió a las autoridades para declarar, pero estaba molesto por revivir el tema del polémico conductor: “Fui a declarar de buena fe y no le permití ninguna falta de respeto a ningún pend… licenciado, así de franco. ¿Ya cuánto tiene que se murió?, déjenlo descansar, por piedad”.

Benito Castro murió repentinamente el 11 de septiembre de 2023 en un accidente doméstico a los 77 años.