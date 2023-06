Paponas reacciona a la polémica de Yeri Mua y usuarios le piden que “no se meta": “disfruta el karma”

Brian Villegas y Yeri Mua mantuvieron una relación enredada de puras polémicas, pues ella siempre lo culpó de haberla golpeado y abusar de su dinero.

Yeri Mua ha dado mucho de qué hablar últimamente, pues la influencer confesó que estaba embarazada, pero decidió interrumpir su embarazo, ya que no quería dar a luz a un bebé que tuviera un padre agresivo, es decir, con Naim Darrechi.

Esta situación desató innumerables dimes y diretes entre la veracruzana y el español, ya que ambos han sacado a relucir los detalles más oscuros de su relación, puesto que ambos se agredieron mutuamente.

Por ende, Brian Villegas, ex novio de Yeri, no pudo contenerse y reaccionó en redes sociales a esta fuerte polémica; recordemos que él también estuvo envuelto en varios escándalos con Yeri Mua, de modo que también lo culpó de haberla golpeado y de haberlo mantenido en gran parte de su relación.

Brian Villegas y Yeri Mua terminaron luego de que él le fuera infiel. / Instagram: @_brianvillegas

Te recomendamos: Yeri Mua exhibe en redes las agresiones que vivió por parte de Naim Darrechi: “nos vemos en la corte”

Fue así que por medio de su cuenta oficial de Twitter, ‘Paponas’ como también es conocido, lanzó un controversial mensaje en cuanto a lo que está pasando actualmente su ex novia.

“Quisiera decir tantas cosas, pero más vale quedarme callado, no perder el enfoque y seguir con lo mío”, escribió Brian.

Así lo dijo Brian Villegas:

Quisiera decir tantas cosas, pero más vale quedarme callado no perder el enfoque y seguir con lo mío — Brian Villegas (@_BrianVillegas) June 10, 2023

Luego de que Villegas publicara este mensaje, usuarios rápidamente reaccionaron y aunque hubo algunos quienes externaron su apoyo hacia el creador de contenido, otros le pidieron que no se metiera en esos asuntos, ya que de lo contrario él también podría salir afectado.

Yeri Mua procederá legalmente en contra de Naim Darrechi.

/ Instagram: @yerimua @naimdarrechi

“Parece la misma historia, pero ahora es otro el protagonista, cuanto sufriste papitas y nadie te creía, sácale los trapos ñejos”, “Con lo que pasó, me confirmas más que tenías la razón, todos los que se meten con la yeri siempre se andan peleando jajaja”, “No te metas en lo que no te importa”, “Ya no seas metiche”, “No te metas, capaz que te demandan”, “Ya bebé, deja de colgarte de Yeri, avanza”, “Tú siéntate, relájate y disfruta el karma”, fueron algunos comentarios.