Cancelan concierto de famosa cantante de último momento en CDMX; los organizadores desaparecieron

La reconocida cantante rumana Inna, conocida por éxitos como ‘Hot’ y ‘Sun is up’, se vio envuelta en una polémica tras la cancelación de su concierto en México, programado para este 7 de noviembre en el Frontón México. A través de sus redes sociales, la artista compartió con sus seguidores que se enteró de la cancelación del show de último minuto, y dejó claro que no tenía conocimiento de lo que sucedía.

En un video publicado en sus redes sociales, Inna expresó entre lágrimas de frustración que acababa de recibir la noticia de que el concierto que daría en la Ciudad de México, había sido cancelado. De acuerdo con sus palabras, los organizadores del evento desaparecieron sin previo aviso, dejándola sin información ni explicación.

“Amigos de México, les tengo una noticia que la verdad ni siquiera tengo el coraje de decirla. Me avisaron hace pocas horas que el concierto está cancelado y los que organizaron desaparecieron”, comentó la cantante, visiblemente afectada por la situación mientras viajaba en avión hacia México.

Inna no estaba enterada de la cancelación del concierto / Instagram

Inna se disculpa y aclara que no tiene responsabilidad en la cancelación del concierto

La artista fue enfática al aclarar que no tenía nada que ver con la cancelación del show y subrayó que incluso se encontraba en vuelo hacia México cuando recibió la noticia. “El website de boletos no está funcionando y la verdad es que me dejó sin palabras. Les quiero asegurar y jurar que no es mi culpa. Yo aquí en mi vuelo a México y mi equipo va a tratar de hacer todo para resolver este problema”, explicó.

INNA mostró su pesar por la situación, expresando que se sentía mal por la forma en que se había manejado el evento, especialmente por el impacto que esto tuvo en sus seguidores mexicanos, quienes la estaban esperando con entusiasmo. “A la gente mala les gusta jugar con mi carrera, con mis fans, organizar conciertos y luego desaparecen como si fuera nada y la verdad es que me siento como un c*lo, perdón”, añadió con tristeza.

Aunque la cantante rumana había dejado el video de disculpas en su perfil de Instagram, hace unas horas fue borrado, lo que despertó más las especulaciones.

Inna en concierto / Instagram

¿Cómo conseguir reembolso del concierto de Inna en el Frontón México?

Este miércoles, el recinto se pronunció con un comunicado anunciando la cancelación del concierto e invitó a los fans a recibir su reembolso a través de la productora GP.

Aunque dieron el contacto de la productora, no es un hecho que se reembolsen los boletos según lo denunciado por Inna, ya que habrían desaparecido estos organizadores. Sin embargo, los fans han escrito a los correos para tratar de recibir un reembolso y se desconoce si el establecimiento ha tenido contacto con la productora GP para dar esta solución.

Al momento la productora en cuestión no se ha pronunciado al respecto y los fans evalúan hacer una demanda colectiva ante PROFECO.

Empañan la carrera de Inna

A pesar de la frustración de la cantante, los seguidores mexicanos de Inna, rápidamente se volcaron en redes sociales para mostrarle su apoyo incondicional. Muchos le aseguraron que comprendían que ella no tenía responsabilidad en lo sucedido y reafirmaron su admiración y cariño por la artista.

“Siempre estaremos contigo apoyándote. Pase lo que pase. CLUB ROCKER POR SIEMPRE. Sabemos que no fue tu culpa”, comentó uno de sus seguidores. Otros también le expresaron su agradecimiento por dar la cara ante la situación: “Tus fans sabemos que no es tema tuyo, siempre has sido la más profesional y la más hermosa con tus fans MEXICANOS y por eso te queremos y te apoyaremos siempre”.

No obstante, desde que eliminó el video de disculpas de su perfil, algunos han dejado otros comentarios como: “Inna borró su video de disculpas, creo que igual ella ya se lavó las manos”.

La cancelación del concierto significó una gran decepción para sus fans y para ella misma porque era muy esperada en México a donde regresaría después de algunos años debido a que solo ha dado shows en otros estados.

La última vez que Inna se presentó en la Ciudad de México fue en el Tecate Emblema donde se quejó por el escenario que le dieron, pero su público la alentó y le demostró su amor.

Inna prometió que su equipo de trabajo hará todo lo posible para resolver la situación y cumplir con sus fans mexicanos en unos meses, dejando claro que su compromiso con su público es una prioridad. Por lo pronto, sus seguidores aguardan su regreso a México con la esperanza de que esta mala experiencia quede en el pasado.