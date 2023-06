Candela Márquez se disculpa con Salvador Pineda por haber anunciado su fallecimiento en redes

La actriz Candela Márquez dijo sentirse muy apenada con lo sucedido y lamenta que haya persona que difundan noticias falsas.

Luego de haber lamentado el “deceso” de Salvador Pineda en sus redes sociales, Candela Márquez le ofrece una sincera disculpa al actor por haber caído en una noticia falsa y lamenta que algunos de sus fans hayan replicado sus palabras.

En entrevista para De Primera Mano, la actriz señaló que se enteró de la supuesta muerte de Pineda por las redes sociales y solo quiso mostrar “su respeto” ante este hecho, pues, en alguna ocasión, llegaron a trabajar juntos en una novela.

“Cuando vi esa publicación, me dio pena, ósea yo compartí con él una experiencia bien bonita y lo tengo en mi corazoncito. Se me puso la piel chinita, incluso lo compartí con mis compañeros. Hablamos todos de eso”, indicó.

Candela Márquez relató que se enteró de “la noticia” debido a una publicación en Twitter / YouTube: Imagen Entretenimiento

Debido a que el icónico actor no maneja redes sociales, pensó que la mejor forma de dar “sus condolencias” era a través de sus plataformas y por ello decidió hacer una historia de Instagram al respecto.

“No tenía ninguna red social, entonces la única forma en la que yo quería mostrar mis condolencias era a través de mis redes sociales. Puse un mensaje muy lindo”, apuntó.

Candela Márquez arremete contra aquellos que difunden noticias falsas

Bajo este panorama, se mostró molesta con aquellos que difundieron la noticia sobre el fallecimiento de Salvador Pineda, ya que es un tema delicado con el que no se “debería jugar”.

“Cuando yo me entero de que no murió, dije ‘qué poca, ¿cómo puede hacer eso la gente?’ Es algo horrible porque juegas con el sentimiento de las personas y de los familiares. Me puso triste que haya personas que hagan ese tipo de cosas. Está muy mal”, mencionó.

Candela Márquez aseguró que no era válido que la gente jugara con los sentimientos de la familia y amigos de Salvador Pineda / Facebook: Candela Márquez Oficial

Candela Márquez le ofrece una disculpa sincera a Salvador Pineda

Para concluir el tema, mencionó que no ha tenido éxito al intentar comunicarse con Salvador Pineda, sin embargo, usó las cámaras del programa para enviarle una sincera disculpa.

“Intenté marcarle a su teléfono, pero no tuve suerte en platicar con él. Si ve este video, le pido las más sinceras disculpas. En ningún momento fue mi intención (matarlo), le pido una disculpa y feliz de que todo eso haya sido falso”, finalizó.

Candela Márquez se arrepiente profundamente de haber caído en una noticia falsa / Facebook: Candela Márquez Oficial

