Captan a Nicola comprando un lujoso automóvil en la CDMX

Tras éxito del reality de Televisa, Nicola Porcella confirmó que se quedará a vivir en México.



Nicola Porcella, quien se ganó el cariño del público en La casa de los famosos México, fue captado por la lente de Chisme no like, en busca de un lujoso automóvil.

El peruano, quien hace poco anunció que se quedaría a vivir en México, al parecer, ya está buscando un auto para trasladarse en la ciudad.

“Agarramos a Nicola, el chico del momento. Lo agarramos como nadie. Se fue a comprar un carrazo. Chequen la cara porque le caímos”, comentó Elisa Beristain, conductora del programa de espectáculos en YouTube.

Tras su éxito en La casa de los famosos México, Nicola es captado probando autos en una agencia de automóviles. / Captura de pantalla: Chisme no like

En el video se muestra a Nicola en una agencia de autos, acompañado de su amigo Agustín, modelo argentino y exparticipante de los realities Guerreros y Enamorándonos.

“Acompañado de su amigo Agustín, entró a una exclusiva agencia de autos. Después de echar un ojito, se subió a un auto. Luego se subió a una camioneta de 250 mil dólares”, aseguró el reportaje Chisme no like .

Así reaccionó Nicola, al darse cuenta de que un reportero lo estaba grabando. / Captura de pantalla: Chisme no like

Nicola reacciona a la prensa y asegura que “solo está viendo”

El peruano se percató de la presencia de las cámaras y de manera amable dio una entrevista al reportero que le cuestionó qué se sentía estar en su nuevo auto y ser el rey de La casa de los famosos México.

“No, no. Estamos probando. Estamos viendo. Ya quisiera tener un reinado. Si tuviera un reinado, olvídate”, comentó Nicolla y envió saludos a los seguidores de Chisme no like.

Con esta declaración, Nicola confirma que aún no se ha comprado su auto, pero ha empezado a probar algunos modelos.