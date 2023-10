Casa de Talina Fernández en Acapulco queda destruida tras el paso del huracán Otis

A cuatro meses del sensible fallecimiento de Talina Fernández, se da a conocer que su casa en la playa de Acapulco quedó sumamente destruida tras el paso del huracán Otis en la costa de Guerrero.

Este fenómeno natural se suscitó durante las primeras horas de la madrugada del pasado 25 de octubre. Su paso dejó completamente incomunicados a los residentes de Acapulco debido a las fallas de energía eléctrica.

Asimismo, se dio a conocer que muchas viviendas, hoteles y edificios cercanos a la playa quedaron en ruinas. Mediante el programa Ventaneando, Pato Levy, hijo de la conductora, reveló que hace poco recibió un mensaje en el que le notificaban que la propiedad de su madre había “desaparecido”, a causa de los grandes vientos.

Te recomendamos: Paula Levy se despide de su abuela, Talina Fernández, con tierna foto: “Siempre la voy a amar”

“Todos estamos consternados por Acapulco. Mi mami tenía una casa de Acapulco. Se la llevó el viento. Ya no hay más casita. Ya me dieron el reporte, no hay comunicaciones, pero me mandaron un WhatsApp y la mayoría de la casa desapareció”, expresó.

En sus declaraciones, Pato dejó entrever que la casa de la presentadora ya no tiene arreglo. Se sabe que el fenómeno natural golpeó con vientos que alcanzaron una velocidad de 260 km/h y rachas de hasta 315 km/h. Esto lo convirtió en uno de los huracanes más fuertes que se hayan registrado en el Pacífico mexicano.

Cabe destacar que la casa de Acapulco de Talina Fernández estaba disponible para todo el público, pues se tenía la oportunidad de rentarla por 4 mil pesos la noche, a través de AIRBNB.

La casa de Talina Fernández en Acapulco podía rentarse por 4 mil pesos la noche / AIRBNB

Bajo el nombre de QuinTalina, la plataforma promocionaba la propiedad como un espacio para “relajarse en familia”. Dicha casa podía albergar hasta 12 huéspedes y contaba con 7 habitaciones, 10 camas y 7 baños. Además de dos albercas y “una maravillosa vista a toda la bahía”.

En su momento, Pato Levy declaró que esta residencia era muy especial para su mamá. Por esa razón, habían decidido que, en lugar de venderla tras su fallecimiento, la rentarían para que todo su público pudiera visitarla.

“Tuvimos una respuesta increíble. Dice casa de Talina Fernández, pero yo le puse QuinTalina, esa no queremos venderla, esa era la niña de sus ojos de mi mami, su rincón en donde se paraba a ver toda la bahía y pintaba”, expresó.

De acuerdo con Pato Levy, Talina Fernández le tenía mucho cariño a esa casa / AIRBNB

Te podría interesar: Pato Levy realizará un bazar con objetos de Talina Fernández para costear su cirugía de corazón