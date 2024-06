Cazzu rompe el silencio y lanza contundente mensaje tras confirmarse el romance de Ángela Aguilar y Nodal

El pasado 23 de mayo, Christian Nodal y Cazzu hicieron pública su separación a través de un comunicado. Poco más de dos semanas después, el 10 de junio, el cantante de regional mexicano confirmó una nueva relación, esta vez con Ángela Aguilar.

El intérprete de ‘Botella tras botella’ también dejó claro que no hubo una tercera persona, pues luego de confirmar que había iniciado un nuevo romance, se comenzó a especular sobre una posible infidelidad.

Al parecer, el noviazgo entre Ángela y Nodal va viento en popa, ya que la noche de ayer los cantantes aparecieron sobre el escenario y se dieron su primer b3so público, lo que sin duda causó gran revuelo en redes sociales.

La mañana de este miércoles 12 de junio, aunque Cazzu se mostró muy hermética ante la nueva relación del padre de su hija, con quien sostuvo una relación de poco más de dos años, finalmente rompió el silencio.

Cazzu utilizó su cuenta de Instagram para escribir un texto en sus historias y dejar en claro que se encuentra en un proceso de continuar con su vida, a pesar de que está en el ojo del huracán.

La rapera también mencionó que, a pesar de todos los rumores que han salido, ella se encuentra bien y enfocada en su pequeña y su trabajo.

“Pero me responsabilizo por mis elecciones y también de lo que no tengo control. Por eso les regalo estas palabras. Me siento en la necesidad de hacerles saber que ESTOY BIEN, atravesando de la mejor manera posible”.