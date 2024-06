Revelan pelea entre Nodal y Cazzu previo al romance con Ángela; no quiere que le rompan el corazón a su hija

Luego de la confirmación del romance entre Nodal y Ángela Aguilar, los comentarios comenzaron a surgir en redes sociales y medios de comunicación.

Uno de los que no se quedó callado fue Raúl De Molina, conductor de ‘El gordo y la flaca’ y opinó acerca del romance entre los famosos cantantes.

En primer lugar, el conductor no cree que el romance entre ellos sea real y reveló que Nodal y Cazzu tuvieron una pelea hace unos 15 días atrás, pero no cree que eso haya repercutido en una separación. “Él se peleó con su novia hace dos semanas”, dijo sin dar a conocer más sobre ello.

Igualmente, el conductor dijo que Ángela no parece ser el tipo de mujer que le gusta a Nodal y simplemente no entiende por qué están juntos. “Ángela Aguilar no es el tipo de mujer con que ha salido antes Christian Nodal. No es Belinda. No es la otra chica que tenía. No tiene el look… Es una muchacha tranquila”.

Es así que también opinó que el romance de Nodal y Ángela sería un truco publicitario. “Esto yo creo que lo están haciendo por publicidad, no para Christian Nodal pero para Ángela Aguilar”, mencionó.

Ángela Aguilar y Nodal ya tienen una relación, pero hace menos de un mes aún estaba con Cazzu / Facebook: Ángela Aguilar/Pepe Águilar/Youtube: Chisme No Like/ Archivo Tvnotas

Nodal habla sobre su hija; le dolerá vivir su rebeldía cuando crezca y será un papá celoso

Hace unas semanas, Nodal tuvo una serie de entrevistas con medios hispanos en Estados Unidos, entre ellos ‘El gordo y la flaca’.

Raúl de Molina habló con él en su nuevo auto Rolls Royce que se compró el cantante para tener cómo moverse en aquel lugar. Según explicó, en Argentina no podía tener un auto así porque eran muy estrictos con ello.

En la entrevista que se realizó hace unas semanas pero que apenas vio la luz, Christian hablaba de Cazzu diciendo que tuvo que modificar su ritmo de trabajo para dedicarse a su hija, pero les gustaba trabajar en familia y viajar para sus giras de conciertos juntos.

Nodal también dijo que le dolerá ver a su hija crecer porque llegará el punto donde le diga “déjame hacer mi vida” y que se enamore y le rompan el corazón.

“Yo me he puesto a pensar en eso (la rebeldía), en que algún día alguien le va a romper el corazón y yo cuando me quiera meter y sacar la p1st0la, me va a decir ‘no te metas en mi vida. Te odio’ y uno cuidándote por toda la vida y tratando de que tenga la mejor vida del mundo amándola y todo para que termine en esas situaciones”, indicó Nodal.

