¿Cerrando ciclos? Leon Larregui estrena nuevo look y se vuelve blanco de burlas

El vocalista del grupo Zoé, León Larregui se convirtió en tendencia en X (antes Twitter), después de subir una foto donde ha desaparecido su emblemática melena. El cantante se rapó recientemente y compartió la foto con sus seguidores.

Las reacciones no se hicieron esperar y las bromas también: lo compararon con el look de Britney Spears (rapada). Le cuestionaron si iría a cumplir el servicio militar y le dijeron que había pasado de ser un crush a papá.

Así lucía el cantante con su melena larga e icónica que lo caracterizaba. / Instagram: @leonlarregui

La razón del cambio de look de León Larregui

En su post, Larregui posteó en inglés: “50 into the unknown”, “ Pray for me” (50 hacia lo desconocido. Recen por mí) con lo cual, nos enteramos de que ya llegó al 5º piso. El el pasado 1º de diciembre, León cumplió 50 años.

Con este nuevo look, León Larregui da la bienvenida a una nueva década en su vida.

León Larregui desata comentarios tras cambio de look. / Instagram: @leonlarregui

León Larregui de artista gráfico a líder de Zoé

Es poco lo que se sabe de la vida privada del cantante, entre otras cosas, que tiene dos hijos y sus padres son: María Jannina Marín Tomassi y Rubén Larregui del Toro.

Además de ser cantautor, empezó a estudiar la carrera de Artes Plásticas, en la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado en La esmeralda. En ese entonces, trabajó como animador gráfico y estuvo involucrado en el arte de muchas películas de esa época.

También aparece en el video de una canción de Shakira, ‘Se quiere, se mata’. La banda de Zoé la formó en 1997 y en 2012 se lanzó como solista, pero sin separarse de la agrupación famosa por éxitos como ‘Labios rotos’, ‘No me destruyas’, ‘Vía lactea’.

