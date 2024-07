Chiquis Rivera confirma que se casó con Emilio Sánchez y comparte románticas fotos de su boda

En 2022, Chiquis Rivera dio a conocer a través de sus redes sociales su romance con Emilio Sánchez, un fotógrafo, con el cual se le vio posar románticamente.

En mayo de 2023, Chiquis Rivera compartió con sus seguidores una espléndida noticia, la pedida de mano de Emilio su novio, quien aprovechó un paisaje de la naturaleza en todo su esplendor para darle el anillo a la intérprete.

Chiquis Rivera comparte imágenes de su boda

Tras dos años de noviazgo y más de un año comprometidos, la pareja por fin se casó y lo celebró con una hermosa boda en Las Vegas, en la que la hija de Jenni Rivera y su ahora esposo lucieron radiantes y felices.

Chiquis Rivera se casó con Emilio Sánchez en una boda intima en Las Vegas. / Instagram: @chiquis

La noticia se filtró hace unos días en redes sociales, pero este domingo se confirmó gracias a que la primogénita de ‘la Diva de la banda’ compartió en su cuenta de Instagram las fotografías de su boda, las cuales las acompañó con el texto en inglés: “To infinity and beyond. Thank God” (Al infinito y más allá. Gracias Dios).

Aunque se conocen pocos detalles del enlace matrimonial, en abril, Chiquis y Emilio revelaron en el pódcast ‘Chiquis and Chill’ que ya tenían fecha para la boda. “Sí tenemos. Quiero mantenerlo muy privado, pero ya tenemos fecha,” compartió la hija de Jenni Rivera. “Va a ser pequeña e íntima, pero una gran boda. Queremos algo íntimo”.

Chiquis Rivera revela dolorosa pérdida de embarazo

Chiquis Rivera anunció la triste noticia de que perdió un embarazo a inicios de junio, teniendo apenas 7 semanas de gestación. La famosa canceló una presentación y luego comunicó a sus seguidores la dolorosa situación.

“Estamos mejor. Ya me siento mejor”, expresó Chiquis desde Chicago en una entrevista que brindó a ‘Primer impacto’. Con sinceridad, agregó: “Fue algo muy difícil, algo muy doloroso, obviamente físicamente, pero más en el corazón y mentalmente.

Pese a la tristeza de esta reciente pérdida, la famosa ahora disfruta un feliz momento junto a su esposo.

¡Qué vivan los novios!

