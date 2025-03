Christian Nodal responde contundente a los detractores de Ángela Aguilar; asegura: “La conciencia tranquila”

El pasado miércoles 12 de marzo, Christian Nodal estuvo como invitado en ‘Hoy’ como parte de la promoción del concierto que dará en la Plaza de Toros México el próximo viernes 14 de marzo. ¡Está de manteles largos!

Christian Nodal se mostró más que emocionado con este proyecto. Sin embargo, le habría incomodado que en el programa ‘Hoy’ le cuestionaran sobre la presencia de Ángela Aguilar en este magno evento.

Christian Nodal en Hoy

Ahora, ‘el Forajido’ dio a conocer su contundente postura con respecto a las críticas que han recibido él y la dinastía Aguilar a raíz de su relación de pareja con Ángela desde mediados de 2024.

Recordemos que la intérprete de ‘Gotitas saladas’ ha sido señalada de ser la tercera en discordia entre la relación de Nodal y Cazzu, la madre de la hija en común de ambos, tras confirmar su relación con el sonorense.

¿Qué dijo Christian Nodal sobre las críticas a Ángela Aguilar?

En una reciente entrevista en N+, Nodal fue cuestionado sobre cómo lidia con los malos comentarios que le han hecho a su ahora esposa, así como a él en sus respectivas redes.

Ante este cuestionamiento, el cantante sonorense aseguró que el ‘hate’ no afecta su vida personal. Sin embargo, entiende que es parte de ser figuras públicas. Mencionó que está más que feliz con las personas que lo rodean.

“Yo trato de amar a toda la gente que me rodea, y me aman muy bonito también. Entonces, mientras el núcleo esté sólido, no importa qué pase detrás de las capas de lo que la gente se pueda imaginar”, dijo Nodal.

Christian Nodal en Hoy

¿Christian Nodal se siente culpable por dejar a Cazzu?

Aunque no habló directamente de Cazzu, su expareja y madre de su hija, sí dejó claro que tiene la “conciencia tranquila” con sus decisiones sobre su vida personal. No obstante, consideró que las personas seguirán con las críticas en la red. Esto por la libertad de expresión.

“De eso van todas las redes sociales, actualmente. Creo que la libertad de expresión se confunde con otras cosas. Al final del día, lo bonito es irse a dormir a la cama tranquilo, con la conciencia tranquila. Creo que eso es lo que vale la pena”, concluyó.

Christian Nodal

Si bien el intérprete de ‘Botella tras botella’ contestó sin tapujos a estas difíciles preguntas, Christian Nodal no habló sobre las especulaciones de algunos problemas maritales con Ángela Aguilar.

Incluso, la hija de Pepe Aguilar presumió en sus redes que se encuentra en la ciudad de México. Esto desató especulaciones de que la joven podría subir al escenario con Nodal en la Plaza de Toros México este fin de semana.

Recordemos que, recientemente, Ángela Aguilar cambió de look. Se mostró más que renovada con sus extensiones negras, ¿para el concierto de Nodal?

