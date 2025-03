Christian Nodal y Ángela Aguilar: él evita hablar sobre su matrimonio en ‘Hoy’ y se muestra incómodo

Christian Nodal fue el invitado especial en el programa ‘Hoy’ la mañana de este miércoles 12 de marzo. El Cantante conversó sobre su próximo concierto en la Plaza de toros de México. Durante su participación, el cantante del regional mexicano compartió detalles sobre su espectáculo y las sorpresas que podrán disfrutar sus seguidores.

Nodal fue recibido por los conductores Andrea Escalona, Galilea Montijo y Tania Rincón, entre otros, quienes le brindaron una cálida bienvenida. En su charla, expresó su entusiasmo por presentarse en este icónico recinto:

“Es una locura, ¿verdad? El escenario apenas lo estaban montando y la perspectiva era impresionante. No había nada que tapara la vista, se veía todo en 360º. Estoy muy emocionado, la Plaza de Toros de México representa uno de los retos más grandes que he tenido. He estado en otros recintos donde ni siquiera ves el final, es como un paquete gigante con una energía muy bonita”.