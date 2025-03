Mamá de Christian Nodal lanza fuerte indirecta ¿A Ángela Aguilar, su nuera? “Mi hijo no solo hace covers”

La relación entre Cristy Nodal, mamá de Christian Nodal, y Ángela Aguilar ha llamado mucho la atención desde que los cantantes oficializaron su relación amorosa.

En diversas ocasiones, se dijo que no habría una buena relación entre la mamá de ‘el Forajido’ y la hija de Pepe Aguilar. Incluso, en TVNotas te contamos que Nodal le prohibió a su progenitora subir fotografías con Cazzu, su exnuera.

Lo anterior supuestamente porque Aneliz, esposa de Pepe Aguilar, no estaría de acuerdo con que Ángela no reciba el mismo trato que tuvo la cantante argentina por parte de Cristy, en el pasado.

Christian Nodal y su mamá / Instagram: @cristy_nodal

¿Qué indirecta le habría mandado Cristy Nodal a Ángela Aguilar?

Ahora, Christian Nodal tomó la decisión de retomar la relación laboral con Alex Jiménez, quien, de nuevo, funge como su publirrelacionista. Esta noticia fue aplaudida por la mamá del cantante, que también es su máganer.

En dicha convivencia con la prensa, Nodal confirmó que buscaría tener una mejor relación con los medios en esta nueva etapa de su carrera. Sin embargo, una de las cosas que llamaron la atención fue el discurso de Cristy, el cual fue señalado como una supuesta indirecta hacia su nuera, Ángela Aguilar.

En redes sociales retomaron un fragmento en el que Cristy reconoce la gran trayectoria que ha tenido el intérprete de ‘Botella tras botella’ desde muy joven. Aseguró que es un gran escritor y que no solo “hace covers”.

“(Mi hijo) es un escritor, que no solamente se quedó cantando covers, que solamente resurge y resurge y, con sus propias palabras, letras, sus canciones, con su música, porque él comanda sus canciones”. Cristy Nodal

Ángela Aguilar / IG: @angela_aguilar_

Los usuarios reaccionan a las palabras de Cristy Nodal ¿Fue indirecta a Ángela Aguilar?

El video de las declaraciones de Cristy Nodal no pasó desapercibido en redes sociales, la mayoría de usuarios reaccionaron y manifestaron que la madre de Christian le habría lanzado una fuerte indirecta a su nuera.

Y es que en redes recordaron que Ángela Aguilar ha sido fuertemente criticada por interpretar temas de la autoría de otros artistas, tal como Selena Quintanilla, Ana Bárbara, así como recientemente se unió a Yuri para lanzar una nueva versión de ‘Maldita primavera’.

Por esta razón, internautas destacaron que Cristy considera que su hijo ha trascendido en la música, pese a sus polémicas, y Ángela “no sale de los covers”.

Estos fueron algunos comentarios:

“La mamá de nodal siempre sintió algo bonito por Cazzu, sí fue indirecta a Ángela”,

“A la pelona no la quiere el mundo entero”,

“Ya hubo pleito, por eso la indirecta, no tarda en salir la verdad”,

“Ángela, te habla tu suegra”,

“La cara del papá de Nodal de: ‘Uy, directo y sin escalas’”

“Con ese comentario si dejó ver su molestia”,

“Dice Ángela: ‘donde tu suegra no te quiera, ahí es’”,

“Si a nosotros nos cayó mal, imagínate a la suegra”,

“Eso mamá de Nodal”

Al momento, Ángela Aguilar no se ha pronunciado con respecto a la que sería una indirecta en su contra por parte de su suegra. No obstante, la madre de ‘el Forajido’ ha mostrado que no teme en decir lo que piensa.

Recordemos que Cristy Nodal lanzó un fuerte mensaje en contra de Pepe Aguilar luego de que Christian fue hospitalizado.

Así lo dijo Cristy Nodal: