Christian Nodal revela el posible nombre para su bebé; asegura que Cazzu no estaría de acuerdo

Usuarios dieron a conocer el porqué Nodal habría elegido tal nombre para su bebé, en dado caso que sea un niño.



Christian Nodal sigue revelando más aspectos de su paternidad al lado de su actual pareja, Julieta Emilia Cazzuchelli, mejor conocida como Cazzu.

Si bien, el cantante habría revelado, sin querer, el género de su primer hijo, ya que aseguró que no le gustaría que su pequeño lo conociera con tatuajes, lo que confirmó que se someterá a un proceso, para quitarse la tinta de su rostro.

Ahora, el intérprete de ‘Quédate’ habría destapado el posible nombre de su bebé, dado que en una dinámica de preguntas y respuestas rápidas, el artista fue cuestionado sobre cómo podría llamarse su hijo, a lo que él respondió sin tapujos.

Christian Nodal y Cazzu pronto le darán la bienvenida a su hijo / Twitter: @SoyCarloUriel /@CarLon_2020



“Si fuese niño, la mamá no me dejará, pero yo quisiera que se llamara Zoro y niña, no sé, la verdad, ese si no sé”, dijo.

Como era de esperarse, usuarios en redes sociales reaccionaron a la respuesta de Nodal y no perdieron la oportunidad de explicar el porqué de ese nombre, y todo sería a motivo de un personaje de una caricatura animada.

Así lo reveló Christian Nodal:

“Zoro por el personaje de One Piece”, “Yo también quiero que mi hijo se llame Zoro”, “Zoro por One Piece”, “Nodal bien lindo fan de One Peace”, “A Nodal le gusta One Piece, ya lo amo más”, fueron algunos comentarios.

Este es el personaje por el cual Christian Nodal quisiera ponerle ese peculiar nombre a su hijo. / Instagram: @officialroronoazoro

Sin más, Cazzu no ha propinado reacción ante los deseos de Christian Nodal sobre el nombre de su hijo, ya que el mismo aseguró que no le gustará en lo absoluto la elección de posible nombre.