Christian Nodal revela que no está para ser infeliz por nadie ¿indirecta a Cazzu?

Christian Nodal rompió el silencio sobre su vida personal y sentimental en una entrevista con el youtuber MoluscoTV. A pocas semanas de haberse casado con Ángela Aguilar y tras su separación de Cazzu, madre de su bebé, el cantante de regional mexicano reflexionó sobre la importancia de seguir su corazón y buscar aquello que lo hace feliz.

Aunque ha sido muy criticado por comenzar una nueva relación tan pronto después de su ruptura con Cazzu, Nodal ahora compartió su perspectiva sobre estos comentarios, destacó que aprendió a distanciarse de las redes sociales por el bien de su salud emocional y mental.

Checa: Mamá de Gala Montes explota contra Adrián Marcelo por jugar bajo: “Me juzga cuando ni hijos puede tener”

Boda Ángela Aguilar y Christian Nodal / YT/ X / IG

“Ya nada me asusta, la verdad, aprendí que las redes sociales son redes, y te pueden enredar. No es mi trabajo entender cómo funcionan, lo mío es cantar y hacer música. Ahorita, si le pongo atención a eso, me pongo vulnerable; soy un ser humano”.

Sin embargo, admitió que sí le molesta cuando esos comentarios afectan a las personas que ama, aunque insiste en que eso no cambia su realidad, una que solo él conoce profundamente.

Nodal confiesa que le da coraje las críticas en redes

“No me duele, me da coraje. Me molesta porque involucra a gente que yo amo. No presto atención a eso, no vivo tanto de redes. Yo sé mi realidad, entonces, al final del día, ¿crees que te va a afectar cuando alguien...? Yo puedo tener una teoría de ‘es que mira, ¿te va a afectar si es una mentira? Te puede dar coraje, obviamente si involucran a personas que amo, ¿verdad?, pero no simboliza que te cambie tu realidad”, explicó. Christian Nodal

El cantautor también expresó su preocupación por el impacto que estos comentarios tienen en su madre: “Mi mamá está involucrada porque soy su hijo. Nada le va a doler más que lo que me afecte a mí. Y ahora tiene una nieta y una nuera, así que se preocupa”.

Checa: Muere famoso cantante de corridos a los 25 años; se iba a presentar en Fenapo 2024

Christian Nodal decide ser feliz junto a Ángela Aguilar

Christian Nodal también dejó claro que su prioridad es su felicidad, la cual hoy en día defiende con determinación junto a Ángela Aguilar. Aunque evitó profundizar en los detalles de su relación, reafirmó su enfoque en vivir con autenticidad.

“Yo aprendí que hay una sola vida. No estamos para ser miserables. Un tatuaje se puede borrar, pero eso no significa que no te hayas tatuado. Me arrepentí, di un paso atrás. Probablemente lo que hayas hecho nunca va a cambiar, nunca se va a borrar, pero puedes cambiar tú" Christian Nodal

” La gente le tiene mucho miedo a guiarse por el corazón, por el qué dirán. Hay que ser felices, no estamos aquí para ser infelices ni dejar que nos hagan infelices a nosotros. No se puede vivir en ese panorama, la vida duele a veces... Hay que atender el corazón sin hacer daño a nadie”, concluyó Nodal.

Mira: YosStop está detenida por segunda ocasión, aseguran