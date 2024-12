Chrsitian Nodal, Ángela Aguilar y Cazzu: Recuento de un escándalo amoroso, rumores, boda y controversia

El escándalo entre Christian Nodal, Cazzu y Ángela Aguilar ha captado la atención pública en los últimos meses. Lo cual ha involucrado acusaciones de infidelidad y declaraciones contradictorias.

Por esta razón, en TVNotas hacemos un recuento de lo que sucedió entre las tres personalidades en 2024. ¡Todo un escándalo!

Cazzu, Nodal y Ángela boda

Cazzu y Nodal inician su romance luego de la controversia con Belinda

Recordemos que Christian inició su relación junto a la argentina poco después de su ruptura con Belinda. El cantante se notó muy contento con su nuevo romance. Incluso, ‘la Jefa’ reveló que vivían juntos en Argentina.

Eso no es todo, en abril del 2023, la intérprete de ‘Nada’ encendió las redes al anunciar en pleno concierto su embarazo del ‘Forajido’. Todo iba excelente, ambos se mostraron verdaderamente enamoradas, pero al poco tiempo de dar a luz a su bebé en común, se hizo presente el escándalo. ¡Confirmaron su ruptura!

Cazzu y Nodal

Cazzu y Nodal terminan su relación tras dos años juntos y una bebé

La relación entre Cazzu y Nodal terminó abruptamente en mayo de 2024. En ese momento, los medios, así como las redes sociales, quedaron desconcertados con la decisión. Esto debido a que se mostraron como una gran familia, entre viajes y fiestas familiares.

No obstante, lanzaron en sus respectivas redes sociales un comunicado diciendo que tomaron esta lastimosa decisión, pero su amor seguiría fuerte por su hija en común.

“Estoy profundamente agradecido por los momentos que compartimos y llevaré siempre esos recuerdos con cariño. Aprecio su apoyo y comprensión durante este tiempo de cambio”. Nodal y Cazzu

Ángela Aguilar y Christian Nodal desatan rumores de noviazgo ¿Infidelidad a Cazzu?

Tras anunciar su separación, ninguno de los dos externó los motivos. En su comunicado, Nodal y Cazzu simplemente dejaron claro que todo quedó en buenos términos. Sin embargo, en redes sociales se volvieron virales un par de fotografías de Nodal y Ángela Aguilar, lo que desató rumores de una infidelidad de parte de ‘el Forajido’ con la cantante de regional mexicano a la argentina.

Christian Nodal, Cazzu y Ángela Aguilar: Recuento de un gran escándalo

Después, el intérprete de ‘Botella tras botella’ compartió escenario con Ángela. Ambos interpretaron su tema en común: ‘Dime cómo quieres’. Este acto dejó al descubierto su gran complicidad, así como un coqueteo entre ambos frente al público, pero no confirmaron su relación.

Además, en TVNotas confirmamos que viajaron juntos a Roma. Ángela hasta se tatuó las iniciales de Nodal durante dichas vacaciones.

Los cantantes están viviendo un mediático romance

Ángela Aguilar y Nodal confirman su noviazgo en entrevista exclusiva

Luego de varios rumores sobre una relación, Ángela y Nodal confirmaron su romance en una entrevista exclusiva para la revista Hola USA. En esta charla, la hija de Pepe Aguilar posó muy sonriente junto a su novio y dio a entender que su relación ya venía de meses atrás.

“No es una nueva relación. Es la continuación de una historia que la vida nos hizo pausar para poder crecer y extrañar. Porque cuando nos dejamos ir, al regresar fuimos más nuestros”. Ángela Aguilar

Lo anterior causó un sin fin de reacciones, la mayoría externó que la intérprete de ‘Abrázame’ había sido la tercera en discordia entre Cazzu y Nodal. A pesar de que se hizo pasar por su amiga y se dijo ser “fan de su relación”, así como “tía” de la bebé de la trapera y ‘el Forajido’.

En Exclusiva para la revista HOLA USA, Christian Nodal y Ángela Aguilar confirmaron su relación, se encuentran felices y muy enamorados.

Ángela Aguilar y Christian Nodal se casaron en Morelos en julio ¿Bebé en camino?

Pese a las críticas en redes sociales, iniciaron los rumores de que la pareja llegaría al altar muy pronto. Esto no es todo, también se habló de un embarazo.

No obstante, la cantante ofreció una nueva entrevista para ‘Quien’ y pidió que “no la casaran”, ni la “embarazaran”. Incluso, defendió su relación con Nodal.

Poco después, ¡confirmaron la boda! La pareja llegó al altar en julio de este 2024 en una lujosa hacienda en Morelos. ¡Ella dejó claro que ganó! Las fotos del momento no se hicieron esperar, así como los rumores de que ella estaría esperando un hijo de Christian, tal como te lo contamos en TVNotas.

Desde entonces, la pareja no ha confirmado que estén en la dulce espera. No obstante, Ángela ofreció diversas entrevistas en las que contó más acerca de su romance con su ahora esposo.

Christian Nodal, Cazzu y Ángela Aguilar: Recuento de un gran escándalo

¿Qué dijo Ángela Aguilar sobre su relación con Nodal?

En una entrevista en ABC News, Aguilar contó que está muy contenta con su pareja, pese a los malos comentarios en redes sociales. Sin embargo, lo que llamó la atención fue que dijo que “a nadie se le rompió el corazón” por su decisión de estar juntos.

Asimismo, detalló que: “Meses antes que ustedes supieran, nosotros ya estábamos bien. Todos los involucrados estaban bien. Todos sabían. Nosotros lo compartimos porque, como figuras públicas, desafortunadamente hay que hacerlo. Porque no solamente es tu relación, es la relación de todo el mundo”.

Lo anterior habría dejado al descubierto que supuestamente Cazzu sabía de la historia de amor entre ellos y estuvo de acuerdo, previo, a que la anunciaran públicamente.

Ángela Aguilar hace desplante a seguidora.

Cazzu rompe el silencio en octubre ¡Desmintió a Ángela Aguilar!

Luego de que se volvieron virales las declaraciones de Ángela, Cazzu, finalmente, habló largo y tendido sobre su ruptura con Nodal, así como las palabras de su esposa.

En una entrevista con Luzu TV, Cazzu negó conocer el romance de Nodal y Ángela antes de que la oficializaran, afirmó que se enteró de esta relación a través de los medios de comunicación, al igual que el público en general. Desmintió las declaraciones de Ángela. Cazzu expresó que hubo más que “un corazón roto” y negó haber formado parte de algún “plan retorcido” sobre este tema.

También, dio a entender que el romance entre Ángela y Christian inició mucho antes de que la terminaran. Sugirió que se estaba llevando “una doble vida”.

“Se puso en duda mi integridad como persona. Se dijo, hace poco, que yo tenía conocimiento de hace mucho tiempo de la relación de estas dos personas (Ángela y Nodal) y que yo estaba en pleno conocimiento... Se sugiere que yo formé parte de una especie de plan, lo cual me siento un poco como en la necesidad de refutar por completo y decir que es mentira”. Cazzu

Cazzu

Reacciones de Ángela Aguilar y Christian Nodal a las declaraciones de Cazzu

Como era natural, Ángela Aguilar recibió innumerables críticas en redes sociales. Por esta razón, borró y desactivó los comentarios en su perfil de Instagram.

Por su parte, Christian Nodal defendió a Ángela. Afirmó que ella nunca fue su amante y que su relación comenzó después de su ruptura con Cazzu. Esto fue por mandato de Pepe Aguilar, tal como te lo contamos en TVNotas.

“Yo jamás fui infiel, jamás le haría eso a Julieta, jamás se lo hice. Mi esposa ha sido un mujerón. Siempre me ha respetado a mí, siempre ha respetado a Julieta, siempre ha respetado todos los vínculos. Me ha ayudado incluso a llevar mejor las cosas”, dijo Nodal.

Nodal

Reacciones y Consecuencias: Pepe Aguilar da la cara por el matrimonio de Ángela y Nodal

La controversia ha generado una ola de críticas hacia Nodal y Aguilar en redes sociales. Algunos seguidores de Cazzu han promovido campañas para dejar de seguir a los artistas mexicanos y reportar sus cuentas en plataformas digitales.

Eso no es todo, Ángela Aguilar ha vivido tragos amargos en diversos eventos públicos. De principio, la gente reprobó que la hubieran reconocido como ‘Mujer del año’ por una revista, así como la abuchearon en los ‘Kids’ choice awards’. Sin embargo, ella ha continuado con su carrera musical, al igual que no deja de presumir su romance con Christian.

Por su parte, Pepe Aguilar, padre de Ángela, se ha pronunciado de manera indirecta sobre la situación durante sus presentaciones. Reconoció que el público está enterado de todo el “chisme” y no dejó de darle apoyo a su hija. Además, desmintió que dejará México por las críticas, así como envió un contundente mensaje a sus detractores junto a su yerno, Nodal, en pleno concierto.

Pepe Aguilar serio/ Ángela Aguilar y Christian Nodal

Impacto en las redes sociales

Sin duda, este ha sido uno de los escándalos amorosos que más ha impactado en las redes sociales. En la red, no han dejado de señalar a la joven de “roba maridos”, “doble cara”, “soberbia”, entre otros comentarios. Aunque, hay quienes celebran el amor de ambos jóvenes.

Mientras tanto, Cazzu ha retomado su actividad en redes. Comparte algunos aspectos de su vida personal y profesional. Eso no es todo, ¡regresó a los escenarios!