Claudia Vázquez revela cómo enfrentó la transición de género de su hija: “Como madre, mi trabajo es apoyarla”

Recientemente, la icónica voz del grupo pop de los 80, Postdata, Claudia Vázquez conmovió al público al revelar su lucha contra una relación tóxica. Ahora, nos sorprende nuevamente con una historia de amor y resiliencia. La cantante ha compartido el emotivo proceso de transición de género de su hija.

En una entrevista con la periodista Matilde Obregón, Claudia relató los retos y aprendizajes que ha enfrentado al acompañar a su hija en este proceso.

Claudia Vázquez ya se había dando cuenta de las primeras señales de que tenía una hija de la comunidad LGBT

Desde temprana edad, Claudia notó que su hija, entonces conocida como Alonso, mostraba intereses diferentes a los de otros niños de su entorno.

“No le gustaba el fútbol. Prefería dibujar y convivir con las niñas porque decía que los niños eran muy bruscos,” compartió la cantante.

Sin embargo, no fue hasta una Navidad que Alonso se armó de valor para confesar a su madre que no se sentía cómodo con su identidad.

“Un día me dijo: ‘Ma, te tengo que decir algo: Creo que soy gay’. Yo ya sabía. Pasó por ser gay, drag y todo eso hasta que hace dos años me dijo: ‘Creo que no soy gay. Creo que soy niña. No me gusta lo que veo”, recordó Claudia. Ante esta revelación, la cantante buscó el apoyo de amigos cercanos y profesionales para asegurar que su hija recibiera la ayuda necesaria.

Claudia Vázquez recibió apoyo clínico y emocional para la transición de su hija ¡gratuito!

La transición comenzó formalmente a los 27 años en una clínica en la Ciudad de México, donde la joven recibió tratamiento psicológico y hormonal. Claudia destacó que el servicio era gratuito, lo que facilitó el acceso a recursos vitales para el bienestar de su hija.

“La empezaron a tratar con psicólogos. Le dieron hormonas y su apariencia es de niña. Está bien bonita”, expresó con orgullo.

Aunque su hija ha decidido no someterse a cirugías debido a las experiencias negativas de otras personas, la familia sigue comprometida con el seguimiento médico y psicológico necesario. Claudia subrayó que lo más importante es la felicidad y estabilidad emocional de su hija.

“No se va a operar porque los que lo han hecho han sido muy infelices. Lleva dos años y medio en esta transformación y debe ir cada cierto tiempo a análisis”, finalizó.

Actualmente Amicia, como le gusta ser llamada, con ayuda de su madre busca poder cambiarse el nombre pues oficialmente se sigue llamando Alonso aunque el proceso “es un tramite muy pesado”.