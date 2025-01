Claudia Vázquez de ‘Postdata’ revela que vivió un matrimonio tóxico: “me encerraba y mi suegra me vigilaba”

En el mundo del espectáculo, las historias de amor que terminan en tragedia no son raras. La cantante Claudia Vázquez, conocida por ser parte del grupo ‘Postdata’, es un claro ejemplo de cómo los celos pueden destruir una relación.

Durante una reciente entrevista con Matilde Obregón, Vázquez reveló los detalles de su matrimonio tóxico, que no solo impactó su salud emocional, sino también su salud física, lo que la llevó a pesar 118 kilos.

Claudia Vázquez ¿se casó con el hombre de sus pesadillas?

Claudia Vázquez contrajo matrimonio antes de cumplir los 20 años con un hombre que inicialmente parecía ser el compañero perfecto. “Me casé con un cuate guapísimo, talentosísimo, bondadoso”, comentó la cantante. Sin embargo, las cosas cambiaron drásticamente cuando Vázquez expresó su deseo de volver a cantar, lo que despertó los celos enfermizos de su esposo.

“Agarraba una de mis agendas y me preguntaba: ‘¿Anduviste con este?’. No me dejaba, y entonces eran unos pleitos de aquellos”, relató. Su exesposo incluso llegó a encerrarla en casa y contaba con la complicidad de su suegra para vigilarla, lo que convirtió su vida en un infierno.

Claudia Vázquez los celos y el control sobre ella impactaron en su salud física y emocional

La toxicidad de la relación no tardó en impactar la salud física de Claudia. El estrés y el aislamiento provocaron un aumento significativo de peso, hasta alcanzar los 118 kilos. “Duré cuatro años casada y tres de novia, pero nadie conoce a Andrés hasta que vive con él”, confesó, refiriéndose a su exesposo.

Claudia no solo enfrentaba el control constante de su pareja, sino también su propia lucha interna por recuperar su independencia. “No sé cómo aguanté si yo estaba en contra de eso”, reflexionó.

Claudia Vázquez de ‘Postdata’ tuvo un punto de quiebre: la llegada de su hijo ¡Se escapó con ayuda de su madre!

La cantante encontró la fuerza para salir de esa relación gracias a una noticia que cambió su vida: estaba embarazada. “En el momento que supe que estaba embarazada, se acabó. No le iba a dar a mi bebé un ejemplo así de padre”, afirmó con determinación.

Con la ayuda de su madre, Claudia logró escapar de esa situación opresiva. “Vino mi mamá, se subió a la banqueta y me escapé. Así me salvé; mi bebé fue el que me dio valor”, concluyó.

¿Quién es Claudia Vázquez de ‘Postdata’?

Claudia Vázquez es una cantante mexicana conocida por ser la vocalista del grupo Postdata, una banda de pop que tuvo su auge en los años 80. Claudia comenzó su carrera musical en 1986 con Postdata, logrando éxitos como:



‘Suma de dos’

“ngrato amor’

‘Volver a ser’

‘Mi libertad’

La banda lanzó su primer álbum, ‘Suma de dos’, en 1987, seguido por ‘Mi libertad’ en 1988. Aunque Postdata se separó en 1989, hubo intentos de reencuentro en 2010. Claudia sigue activa en la música y ha participado en entrevistas y eventos donde comparte su experiencia y proyectos futuros.

Desde su divorcio, Claudia rehizo su vida sentimental, priorizando su bienestar emocional, la experiencia la llevó a valorar la independencia y la compañía de sus fieles mascotas. Hoy, con una hija de 30 años, Amicia, quien ha seguido sus propios caminos, Claudia se dedica a disfrutar de su música y continúa con nuevos proyectos que la apasionan.