Paulina Matos tuvo una relación tóxica, igual que su personaje en ‘El ángel de Aurora’: “Me hace empatizar”

En la telenovela ‘El ángel de Aurora’, uno de los personajes que ha conquistado a la audiencia es el de “Helena”, encarnado por Paulina Matos. Tras 10 años de sólida carrera, por fin logró que Televisa le diera su primer protagónico con este melodrama.

“Yo inicié hace 10 años en cine y series, pero en Televisa es mi tercer proyecto. La respuesta del público con este personaje ha sido maravillosa. Nosotros trabajamos para ellos, y que les guste es un gran regalo”.

“Siempre creí que tenía la habilidad de transmitir, porque siento mucho las emociones. Nunca pensé en renunciar. Me he dado mis breaks cuando lo he necesitado emocionalmente, porque no me gusta trabajar desde el hartazgo y el coraje, pero siempre vuelvo con todo”.

Paulina Matos en ‘El ángel de Aurora’ / Cortesía de Televisa

Paulina Matos pide empatía con aquellas mujeres que han vivido relaciones tóxicas

En la telenovela, “Helena” se casa con “Demián” (José Pablo Minor), quien la tuvo manipulada. ¿En la vida real Paulina ha sufrido alguna situación de un novio tóxico?

Paulina Matos “Sí. He vivido situaciones como de mucho control y manipulación. Al final eso me hace empatizar mucho con el personaje”.

“De pronto el público dice: ‘Es que es demasiado dejada, tonta’, pero hasta que no has vivido con una persona que es demasiado manipuladora, no lo puedes entender. Todos hemos vivido en algún momento una relación tóxica de una u otra manera. A veces nos quedamos más tiempo, algunos menos. He descubierto mentiras, manipulaciones que te van llevando a una y otra cosa, pero lo importante es evolucionar y aprender a poner límites y a tomar nuestro lugar”.

Paulina Matos en ‘El ángel de Aurora’ / Cortesía de Televisa

¿Cómo fue que Paulina Matos logró superar su relación tóxica?

¿Cómo has salido adelante? “Yo creo que es el tiempo. Siempre tenemos nuestro límite, y quienes podemos vivir este tipo de situaciones somos personas a quienes nos gusta confiar de pronto y la autoestima es muy importante”.

“He pasado por momentos de reajustes personales, a nivel pareja, de decisiones que tuve que tomar, pero ahora me llevan a sentirme plena, muy conectada con el amor, con relaciones sanas. Verlo desde afuera me ha ayudado a sanar muchas cosas”.

¿Has tenido que ir a terapia para sanar esas cosas? “Sí, yo soy proterapia. Me gusta probar, ver lo que me funciona y siempre conocerse cada vez más y sanar. También algo importante es que trabajé el rechazo en Paulina. Llegas a una edad en la que dices: ‘Me tiene que valer lo que digan de mí, lo que piensen’, y empezar a vivir tu vida. Pasé por ese momento y ahora sí me siento libre de cualquier rechazo”, finalizó.

Paulina Matos / Redes sociales

¡Quién es Paulina Matos?

Estudió en CasAzul y tomó diversos talleres de actuación con Cecilia Suárez y el prestigiado director Luis Mandoki.

En 2015 debutó en la serie ‘La querida del centauro’, de Telemundo. Un año después en La doña, y por primera vez colaboró en 2017 en TV Azteca con la serie ‘Entre correr y vivir’.

En 2019 formó parte del elenco de la serie ‘Preso número’ y un año después en ‘Oscuro deseo’.

‘El ángel de Aurora’ es su tercer proyecto en Televisa. Ella es Helena en ese melodrama.

En 2021 estuvo en la telenovela ‘¿Qué le pasa a mi familia?’, y

en 2022 fue la antagónica de la telenovela ‘La herencia’

