¿Cómo se encuentra Lucía Méndez tras su caída durante su show ‘Vedette’? Esto dijo la actriz

Durante el pasado fin de semana, Lucía Méndez sufrió un percance durante la presentación de ‘Vedette’. La protagonista de ‘El extraño retorno de Diana Salazar’ tuvo una fuerte caída en el escenario.

El incidente ocurrió mientras interpretaba la canción ‘Juntos por costumbre’ en el pequeño salón Stelaris Foro Reforma. Pese a esto, la actriz mostró su profesionalismo al levantarse y continuar con el espectáculo.

Al ver esto, el público reaccionó con aplausos y ovaciones hacia la artista como muestra de apoyo por verla retomar el show.

Te podría interesar: Lucía Méndez sufre caída durante su show ‘Vedette': Video

Lucía Méndez cuenta cómo se encuentra tras su caída

Luego de lo sucedido, Lucía Méndez fue captada por la prensa en las instalaciones de Televisa. En un principio, no quiso salir a hablar con los medios y solo se limitó a gritarles que se encontraba bien.

“Bien, muy bien. Gracias por preguntar” Lucía Méndez

Tras un tiempo de espera, la celebridad salió y, mientras se dirigía a su coche, los reporteros volvieron a cuestionarle sobre su salud tras la caída que sufrió.

“Me caí, pero lo bueno es que di el changazo. No me pasó nada, pero sí di el changazo. Sí (me dolió) un poco la cadera, pero todo bien”, señaló.

Sobre el dictamen médico, simplemente mencionó que no le habían dicho “nada”. La famosa decidió concluir la conversación reiterando que estaba bien para después subirse a su camioneta y retirarse del lugar: “Que Dios los bendiga. Estoy bien. No me pasó nada”, señaló antes de irse.

No te pierdas: Vocalista de Morat no logró entrar a un bar por no usar una vestimenta “más fresa”

¿De qué trata el espectáculo ‘Vedette’ de Lucía Méndez?

Recientemente, Lucía Méndez lanzó su nuevo espectáculo ‘Vedette’, un tributo a las mujeres. Junto a cuatro talentosos bailarines y cinco cantantes, la actriz homenajea a grandes intérpretes como Tina Turner, Celia Cruz, Selena y Rafaella Carrá.

Este espectáculo no solo es un homenaje a estas grandes artistas, sino también una apuesta por revivir los grandiosos espectáculos de glamour que solían tener lugar en los centros nocturnos de antaño, donde se reunían personalidades de la política y el mundo del espectáculo.

Bajo la dirección artística de Óscar Carapia y la producción conjunta de Ignacio Carral y Ricky Berdichevsky, este show se presenta del 4 de mayo al 8 de junio de 2024.

Mira: Christina Aguilera vuelve a impactar con su imagen y desata rumores: ¿Cómo logró bajar de peso?

Lucía Méndez Vedette obra / Facebook: Lucia Méndez