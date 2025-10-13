Concierto de El tri sinfónico es detenido en el Auditorio Nacional por la caída de pantalla ¿Hubo lesionados?

Esta noche 12 de octubre el Auditorio Nacional de Ciudad de México se convirtió en el escenario de un suceso inesperado durante el concierto sinfónico de El tri. El evento, que marcaba el regreso de la banda al Auditorio Nacional, había generado gran expectación. Los fans se reunieron para disfrutar de una noche que prometía ser histórica. Sin embargo, el espectáculo se vio empañado por el accidente técnico, que obligó a la banda a detener la actuación.

El tri / Captura de pantalla

¿Qué ocurrió en el concierto de El Tri en el Auditorio Nacional?

El concierto sinfónico de El tri en el Auditorio Nacional comenzaría esta noche 12 de octubre con gran entusiasmo por parte del público. Medios como El Universal anunciaron en su cuenta de X que la banda, liderada por Alex Lora, interpretó su primer tema con la orquesta sinfónica que los acompañaba. Sin embargo, durante la ejecución de la primera canción, una de las pantallas del escenario se desplomó, cayendo cerca de los músicos.

Testigos presenciales informaron que, afortunadamente, no hubo personas lesionadas. Se indicó que la pantalla que cayó estaba ubicada en un lateral del escenario y que estuvo a punto de impactar a uno de los músicos, pero logró evitarse. El incidente generó alarma entre los asistentes, quienes reaccionaron con sorpresa y preocupación.

Detienen concierto sinfónico de El Tri en el Auditorio Nacional tras la caída de una de las pantallas. La agrupación apenas había interpretado una canción.

Video: Marlem Suárez/ EL UNIVERSAL pic.twitter.com/Uyb7nkZ0At — Univ_Espectaculos (@Univ_espect) October 13, 2025

¿Se canceló el concierto de El tri sinfónico en el Auditorio Nacional?

Tras el accidente, el equipo de producción decidió suspender momentaneamente el concierto para garantizar la seguridad de los presentes. La caída de la pantalla no comprometió la integridad de la estructura del escenario, por lo que no fue necesaria la cancelación del evento.

Los asistentes que se encontraban en el Auditorio Nacional permanecieron en sus lugares mientras el equipo técnico y Protección Civil realizaban una inspección del escenario. Tras confirmar que no existía riesgo para el público ni para los músicos, se decidió reanudar el recital y continuar con la presentación de El Tri.

Esto fue lo que pasó en el concierto de El tri / Redes sociales

Tras 20 minutos de interrupción y el visto buena de Protección Civil, El Tri regresa al escenario del Auditorio Nacional.

Video: Marlem Suárez/ EL UNIVERSAL pic.twitter.com/FdILTAbARk — Univ_Espectaculos (@Univ_espect) October 13, 2025

¿Qué ha dicho El tri y sus integrantes sobre el incidente en el Auditorio Nacional?

Hasta el momento, la pagina oficial de El tri no ha emitido un comunicado oficial sobre el incidente ocurrido en el Auditorio Nacional. No se han pronunciado públicamente sobre la suspensión por algunos minutos del concierto.

Pero luego de retomar, Álex Lora se dirigió al público después de que la pantalla colapsara y comentó con su característico humor:

“Nunca pasan estas chinga..., solo cuando toca El tri” Alex Lora

Tras sus palabras, el recital continuó normalmente. Sin embargo, el suceso ha convertido en tema de conversación en redes sociales específicamente X, donde los fans han expresado su preocupación y apoyo a la banda.

