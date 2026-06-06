Conductor de televisión mexicana ¡pasó de ser chofer al rey del canal de Las estrellas: su historia oculta

Raúl Velasco es recordado como una de las figuras más influyentes en la historia de la televisión mexicana. Durante décadas, su nombre estuvo ligado al éxito de artistas, cantantes y celebridades que encontraron en su programa, ‘Siempre en domingo’, una plataforma capaz de cambiarles la vida de la noche a la mañana. Sin embargo, mucho antes de convertirse en el conductor más poderoso de la pantalla chica, enfrentó una realidad muy distinta, marcada por el trabajo duro, las carencias económicas y una constante búsqueda de oportunidades.

Mira: El trágico final de Raúl Velasco y la enfermedad que terminó con la vida del conductor de Siempre en domingo

Mezcalent

¿Cuáles fueron los primeros trabajos de Raúl Velasco antes de la fama en la televisión mexicana?

Originario de Celaya, Guanajuato, Raúl Velasco creció en una familia de bajos recursos, lo que lo obligó a trabajar desde muy joven. Sus primeros empleos no tenían nada que ver con el entretenimiento: comenzó ayudando en el negocio familiar, una tienda de abarrotes, donde aprendió desde abajo lo que era ganarse el dinero.

Posteriormente, su camino siguió lejos de las cámaras. Fue mensajero, operario de tractor y hasta chofer de pipas, uno de los trabajos más duros que desempeñó antes de convertirse en figura pública.

“Él me decía, ‘mira para no dormirme, me comía un chile serrano’, para que el picante lo mantuviera alerta y el café, tenía que manejar de noche”. Arturo Velasco

Según relató su hijo, Arturo Velasco, esa etapa marcó su carácter y su disciplina.

“Él venía de Celaya, huyendo de sentirse atrapado en la provincia, dependiendo mucho de mis abuelos”, compartió Arturo Velasco sobre los años más complicados del conductor.

Mira: Lyn May revela los secretos de Raúl Velasco en Siempre en domingo, ¡exigente y enojon!

¿Cómo llegó Raúl Velasco a la Ciudad de México, los medios de comunicación y el mundo del espectáculo?

El salto hacia su destino no fue inmediato. Raúl Velasco llegó a la Ciudad de México con apenas 20 años, buscando una oportunidad. Su entrada formal al mundo laboral capitalino fue como contador en el Banco Nacional de México, pero su inquietud lo llevó rápidamente hacia otro camino.

Mientras trabajaba, empezó a involucrarse en el periodismo. Se convirtió en reportero y logró integrarse a El Heraldo, donde comenzó a entrevistar artistas y figuras del espectáculo. Ese fue el verdadero punto de quiebre en su carrera.

Arturo Velasco recordó cómo su padre comenzaba a construir su estilo único, incluso excéntrico para la época:

“Las entrevistaba en una fuente en Reforma y se metía a la fuente vestido de smoking. Empezó a ser un personaje llamativo y polémico”. Raúl Velasco

Ese toque distinto, atrevido y provocador, fue lo que lo hizo destacar en un medio competitivo. No solo era periodista, también se transformaba, se disfrazaba y jugaba con su imagen, anticipando lo que después sería su sello en televisión.

Mezcalent

¿Cómo era la vida de Raúl Velasco antes de convertirse en una estrella de la televisión?

Lejos del lujo que más tarde lo rodearía, la vida de Raúl Velasco en sus inicios estuvo marcada por la precariedad. Al llegar a la capital, vivía en condiciones modestas junto a su familia.

“Vivíamos en la Condesa, en un departamento súper modesto, después en una casa en la Nápoles”, reveló su hijo, quien además detalló que incluso nacieron en condiciones sencillas: “yo nací en un sanatorio en la Guerrero, igual que mis hermanos”.

El matrimonio de Raúl Velasco comenzó muy joven, con apenas 20 años, mientras su esposa tenía 16. La relación, como él mismo hijo describe, estuvo marcada por dificultades desde el inicio: “Mi papá se casa con mi mamá Hortensia, muy chiquitos... apúntale al fracaso. Con muchas carencias”.

Fue hasta la llegada de la fama que la vida personal del conductor dio un giro radical… pero no necesariamente positivo.

Mira: Nieto de Raúl Velasco, productor de televisión, hospitalizado de emergencia, muy delicado de salud

Mezcalent

¿Cómo nació ‘Siempre en domingo’ y por qué convirtió a Raúl Velasco en una leyenda?

El éxito trajo reconocimiento, poder y dinero, pero también conflictos personales. El lanzamiento de ‘Siempre en domingo’ el 14 de diciembre de 1969 marcó el inicio de una nueva etapa para Raúl Velasco, consolidándolo como una figura dominante en la televisión mexicana.

Sin embargo, ese cambio vino acompañado de tensiones familiares. Su hijo recuerda que la exposición mediática afectó profundamente su dinámica familiar: “Luego un cambio de mi papá, una vida muy pública, de ir a cócteles, se desempata la relación”.

Mezcalent

El divorcio con su esposa fue intenso, polémico y muy mediático. Incluso, hubo un fuerte conflicto legal por la custodia de los hijos. En un momento decisivo, Arturo tuvo que elegir entre sus padres:

“Yo dije, yo me voy con mi papá… fue muy violento”. Arturo Velasco

La separación con su madre fue tan profunda que pasaron 25 años sin hablarse. Mientras tanto, Raúl Velasco reorganizaba su vida familiar al mismo tiempo que consolidaba su imagen en televisión.

A pesar de las dificultades personales, su carrera siguió creciendo. ‘Siempre en domingo’ no solo se convirtió en el programa más visto, también en una plataforma capaz de hacer o deshacer carreras artísticas en México.