Hijo de Consuelo Duval aclara si hackearon a su mamá, quien acusó a Federica Quijano de botar perros

Michel Duval explicó en entrevista que su mamá es una verdadera defensora de los animales por lo cual no le sorprende que saque las garras por ellos.

Hace unos días, sorprendió en las redes sociales un polémico comentario de Consuelo Duval, quien reaccionó a una fotografía de Federica Quijano presumiendo la llegada de un nuevo perrito a su hogar.

“Rezo por él, para que no lo tires a la calle cuando crezca como le hiciste con los que ‘dizque’ rescataste”, acusó la actriz de ‘La familia peluche’, y terminó con: “Te recuerdo que los perros muerden porque es su forma de jugar”, escribió Consuelo Duval desde su Instagram.

Apio Quijano, hermano de la cantante, quien le regaló este cachorro a su hermana, se mostró incrédulo ante el comentario de Consuelo Duval y expresó.

La actriz Consuelo Duval sorprendió al reaccionar a la publicación de Federica Quijano, acusándola de botar perros a la calle. / Instagram: @federicaquijano

“¿Perdón? ¿Te hackearon la cuenta? No creo que tú podrías escribir algo así honestamente, no eres esa clase de persona”, escribió el también integrante de Kabah como respuesta a la actriz de ‘La Familia Peluche’.

Apio Quijano no cree que Consuelo Duval fuera capaz de escribirle ese comentario a su hermana. / Instagram: @federicaquijano

¿Consuelo Duval fue hackeada?

Si bien para muchos fue una sorpresa el comentario de Consuelo Duval, Michel Duval, actor, cantante e hijo de Consuelo, confirmó que la cuenta de su mamá no fue hackeada y aseguró que en su familia son defensores de los animales.

“Seguramente no la hackearon, esta familia defiende a los animales en cualquier sentido, no me sorprendería que, si alguien merece ese comentario, ahí estará, sino es ella, seré yo o mi hermana”, comentó Michel Duval.

El joven agregó que en su familia los animales son seres superiores que merecen respeto: “No me sorprendería que mi mamá saliera con garras a defender a los animales”.