Consuelo Duval se va contra Federica Quijano por presumir mascota, asegura que las abandona: “Rezo por él”

Federica Quijano en el pasado ya había compartido a sus seguidores su amor por las mascotas, algunas a las cuales había rescatado en la calle, asegurando que las trataba lo mejor posible.

Consuelo Duval se vuelve a poner en el ojo del huracán por un singular comentario en redes sociales, por el cual fue cuestionada.

Y es que el pasado 25 de abril, la cantante de ‘Kabah’, Federica Quijano, presumió a su nueva mascota, un gran regalo que Apio Quijano le hizo, la cantante ha señalado desde hace unos años su amor a los perritos, asegurando que se ha dado a la tarea de rescatar a algunos de la calle.

En ese contexto mantuvo una plática con Apio, a quien le contó que siempre había deseado un perrito de cierta raza, pero que nunca se había atrevido a adquirirlo porque prefería apoyar y darle amor a perritos abandonas.

No obstante, su hermano la notó algo triste y decidió sorprenderla regalándole la mascota de sus sueños, a lo que ella no dudó en presumirlo a sus seguidores de Instagram:

“Familia hermosa!!!! Gracias por todos sus mensajes, toda la buena vibra y amor siempre tan real. Hoy después de muchísimos años mi hermanito Apio Quijano me vio poco sensible y platicando, le conté que esta raza de perritos me fascinaba, pero siempre en mi casa tuve perrijos que rescataba y jamás hubiera pensado en tener a esta belleza a mi lado”, relató.

Asimismo, comentó que al ver a la cachorrita a los ojos notó que habían formado ya un gran lazo de cariño: “Me hizo muy feliz y sé que me dará tanto amor como yo a ella, son de esos momentos que te ves a los ojos y haces clic sabiendo que te van a amar y vas a amar para toda la vida”,

De igual manera, compartió que la amaba sin dudarlo un poco, pero que seguía en búsqueda de un buen nombre: “Bienvenida a la familia pequeñita te vi y ya te amo!!!! Gracias a cada uno de ustedes por ser siempre la familia más linda, los quiero 3,000!!! Sigo pensando cómo ponerle”.

Federica Quijano ha externado durante años que rescatar a mascotas de la calle es algo que la hace llenarse de satisfacción / Instagram: @federicaquijano

La mayoría de sus seguidores la felicitaron y señalaron que sería una gran dueña con la perrita, aunque claro que nunca pueden faltar comentarios de índole negativos, solo que en esta ocasión no fue de un seguidor, sino de una de las grandes comediantes de México.

Consuelo Duval señala a Federica Quijano de botar a sus mascotas

Consuelo Duval se fue con todo contra la cantante y es que indicó que no era tan amable con las mascotas como hacía creer, ya que en el pasado parece ser que botó a un perrito a la calle por supuesto mal comportamiento:

“Rezo por él, para que no lo tires a la calle cuando crezca como le hiciste con los que “dizque” rescataste”, indicó.

Para finalizar, le recordó que los cachorros suelen morder a las personas en forma de juego, dando a entender que luego de un episodio de ese tipo, la cantante había decidido decirle adiós a una mascota: “Te recuerdo que los perros muerden porque es su forma de jugar”.

Ante ese comentario, Federica dio réplica indicando que esperaba el comentario fuera acto de un hacker y no de la conductora: "¿Perdón? ¿Te hackeraro la cuenta? No creo que tú podrías escribir algo así honestamente, no eres esa clase de persona”.

Consuelo Duval indicó a los seguidores de Federica Quijano que la realidad a lo que mostraba en redes era muy distinta. / Instagram: @consueloduval

Luego de esa respuesta al momento no existe una réplica de Consuelo, aunado a eso los seguidores se dividieron en comentarios, estaban quienes defendían a Quijano:

“Qué poco conoces a Federica, siempre y desde hace años rescata, cuida y ama a los perros”, "¡Qué triste que sin fundamentos escribas este tipo de comentarios y mentiras”, “Espero que tu respuesta no venga por algo político, ya vez que te gusta meter la cuchara en todo”, “No sé cuál sea tu experiencia, Aquí en Yucatán rescató a una cachorrita, la llevó al veterinario y le puso todas sus vacunas y luego me la dio en adopción”, “Gracias por ser el ser humano tan noble que eres, como si pudieras quedarte con todos los perros que rescatas, obviamente les tienes que buscar un hogar”, comentaron usuarios.

Federica Quijano indicó que no entendía los señalamientos de Consuelo e incluso indicó que deseaba poner su propio albergue de mascotas en un futuro. / Instagram: @federicaquijano

Pero claro que no fueron los únicos, ya que algunos le pidieron a Consuelo que diera detalles de lo que comentaba:

"¿Es en serio o es sarcasmo?”, "¿Es en serio? ¿Literal a la calle o los mando a algún refugio?”, "¿Pero por qué dices eso? ¿Tienes pruebas de lo que supuestamente hizo?”, ¡Ay, ojalá sea broma este comentario!”, "¿De qué hablas?”, "¿Es verdad esto?”, cuestionaron internautas.

Ante ello, Quijano señaló que espera en un futuro armar su propio albergue de perros y es que dio respuesta a personas que respaldan su labor con las mascotas que se encuentra en las calles: “Ya lo sé y algún día haré un albergue para animalitos, verás”.