Convocaron a bienvenida masiva para Adrián Marcelo, pero solo llegó una persona

La llegada de Adrián Marcelo a su natal Monterrey tras su abrupta salida de ‘La casa de los famosos México’ generó gran controversia por sus comentarios agresivos y denigrantes para sus compañeros de reality. Sin embargo, lo que prometía ser una bienvenida masiva para el youtuber se convirtió en una decepcionante sorpresa cuando solo una persona apareció para recibirlo.

El youtuber, que se convirtió en uno de los personajes más polémicos del reality, fue objeto de críticas por su comportamiento en el programa. Sin embargo, también no faltaron quienes lo han defendido, sobre todo sus seguidores más fieles, quienes organizaron una bienvenida masiva para el polémico exhabitante.

A través de una publicación de redes sociales se puede ver la invitación en la Macroplaza para demostrarle su apoyo al conductor. Un influencer fue el encargado de coordinar el evento que prometía ser multitudinario y dijo: “Bienvenida masiva a Adrián Marcelo. Vayan bien comidos y con boxers limpios, banda”.

Esta es la invitación que circuló en redes / Facebook

No obstante, pese al entusiasmo no se presentó nadie a la cita en la Macroplaza de Monterrey. El único asistente fue Ruly Regalado, quien se encontró solo bajo la lluvia y una playera con la imagen del comediante.

¿Qué pasó en la ‘bienvenida’ a Adrián Marcelo en Monterrey?

El asistente documentó su experiencia en redes sociales, expresando su sorpresa y desilusión al encontrarse en un evento que había sido anunciado como una gran reunión.

“Raza, hoy me encuentro en la Macroplaza de noche y con lluvia. Se preguntarán ¿Qué estás haciendo ahí? Vengo a documentarles porque se hizo viral un evento en Facebook para recibir a Adrián Marcelo. Me siento como en una telenovela, pero aquí estoy, y no ha llegado nadie después de tres horas”, comentó.

Él fue el único asistente / Facebook

Más tarde, se justificó que la razón de la baja asistencia habría sido un error en la programación del evento. De acuerdo con un cartel que circula en redes sociales, supuestamente ‘la verdadera’ bienvenida masiva a Adrián Marcelo estaba programada realmente para el viernes 13 de septiembre a las 18:00 horas en la Macroplaza.

La confusión sobre la fecha, sumada a las fuertes lluvias en Monterrey, pudo haber contribuido a la baja asistencia al evento. Además, se especula que Adrián Marcelo podría regresar a la Ciudad de México para participar en las próximas galas de ‘La casa de los famosos México’ para cumplir con su contrato, lo que agrega más incertidumbre sobre su presencia en el evento.

