Corren al Burro Van Rankin de Miembros al Aire, tras 14 años y sin darle explicaciones

Luego de 14 años en ‘Miembros al Aire’, Jorge ‘El Burro’ Van Rankin, quedó fuera del programa de Unicable y no le “dan la cara”.

Jorge ‘El Burro’ Van Rankin, sorprendió la noche del lunes, al subir un video a sus redes sociales, expresando que lo corrieron del programa de Unicable, ‘Miembros al Aire’ producido por Eduardo Suárez.

El conductor indicó en redes sociales que lamentaba la forma en la que fue despedido pues fue en un pasillo de Televisa, sin mayor explicación, “me corrieron en el pasillo de Televisa San Ángel sin darme una explicación, después de 14 años”, indicó.

También continuó diciendo que no le dolía su salida del programa sino que lo corrieron sin ninguna explicación, luego de tantos años en el programa, “Ya no estaré más por una decisión que ni yo sé, no me molesta, no es mala onda y como dicen por ahí: ‘sin Yolanda Maricarmen’. No lloro porque me duela, gracias a Dios tengo trabajo, pero me duele porque fui el primero que hizo este programa hace 14-13 años y que te digan ‘adiós’ sin saber por qué, que no te den la cara, está fuerte”.

El conductor incluso dio a entender que Azcárraga no estaría enterado de las formas que se usan en Televisa para correr gente e indicó, “pero bueno, así se manejan luego algunas empresas que luego ni los patrones saben”.

El Burro Van Rankin también señaló que probablemente saldrá en 2 episodios previamente grabados y luego de esos programas, dejará de aparecer, al parecer sin una despedida frente al público.

El conductor finalizó comentando que este 2 de mayo, hará una transmisión en vivo en sus redes sociales para contar qué pasó, “mañana (martes) no se pierdan, voy a hacer un live de mi salida de ‘Miembros al Aire’ y explicar el por qué, el cómo o la decisión o la forma en la que hicieron las cosas, que se me hizo un poco desagradable. Mañana hablaré con ustedes de todo este tema”.

El Burro Van Rankin se quejó de la forma en la que lo despidieron de Miembros al Aire / Instagram: @miembrosalairetv

¿Cuáles conductores quedan en ‘Miembros al Aire’?

Fue en marzo de 2009, que Unicable estrenó el programa ‘Miembros Al Aire’ con Raúl Araiza, Leonardo de Lozanne, Mauricio Castillo y Jorge ‘El Burro’ Van Rankin como conductores.

Actualmente, Paul Stanley, José Eduardo Derbez, El Burro Van Rankin, Raúl Araiza y Jean Duverguer, son los conductores, siendo Raúl y El Burro, los únicos miembros en permanecer en el programa desde que empezó; hasta ahora que Jorge fue despedido.