Cristian Castro revela por qué surgió su distanciamiento con Luis Miguel ¿Rivalidad?

Roberto Palazuelos, Jorge ‘el Burro’ Van Rinkin y Cristian Castro recordaron la gran amistad que tenían con Luis Miguel en su juventud.

El regreso a los escenarios de Luis Miguel sigue dando qué hablar durante su gira internacional que inició por Argentina y Chile.

Ahora Cristian Castro estuvo de invitado en el programa de Televisa, ‘Hotel VIP’, pues fue el huésped de honor de Roberto Palazuelos, conductor principal.

Durante su visita decidió terminar con las especulaciones para revelar de una vez por todas cuál es la verdadera relación que tiene con Luis Miguel, ya que mucho se ha rumorado que mantiene una intensa rivalidad.

Cristian Castro habla de su supuesta rivalidad / Instagram

El hijo de Verónica Castro aseguró que hubo un tiempo en el que él y Luis Miguel formaban parte del mismo clan. Sin embargo, su amistad cambió en los últimos años.

Cristian reveló que la última vez que vio a Luis Miguel fue durante una de sus presentaciones en la ciudad de México, pero no pudo platicar con ‘el Sol’ debido a que no le permitieron entrar a su camerino.

El intérprete de ‘Por amarte así’ le reveló a Roberto Palazuelos y a Van Rankin que Luis Miguel se enojó con él debido a que salió con una de sus exnovias tiempo después.

Cristian Castro aseguró que él no sabía que la chica con la que salía en ese entonces había sido novia de ‘el Sol’, ya que la mujer se lo ocultó por mucho tiempo.

Roberto Palazuelos le comentó que esta situación no era nada rara, ya que él y Cristian también han compartido mujeres.

Finalmente, ‘el Diamente Negro’ confesó que Luis Miguel no tendría que enojarse ya que “Lo que no fue en tu año, no te hace daño”.

Recordemos que recientemente Cristian Castro asistió a un concierto de Luis Miguel, en donde se le vio muy feliz en las primeras filas del show.