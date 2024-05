Cynthia Klitbo se sincera sobre su vida sentimental y confiesa si ya tiene pareja

Sin duda alguna, Cynthia Klitbo es una de las actrices más queridas y reconocidas de la farándula mexicana. No obstante, pese a la gran belleza y éxito que posee, no ha tenido tanta suerte en el amor.

La villana de telenovelas se ha casado cuatro veces y ha sido pareja de celebridades como ‘Rey grupero’, Juan Vidal y Francisco Gattorno.

Recientemente, la famosa habló como nunca de su vida sentimental y reveló si ya tiene una nueva pareja. En un reciente encuentro con la prensa, reveló que está experimentando una de las mejores etapas de su vida.

Cynthia Klitbo / Instagram

No te pierdas: La casa de los famosos: Lupillo Rivera desata críticas por su concierto dentro del reality

¿Cynthia Klitbo tiene nuevo novio?

La mexicana contó que, en estos momentos, está soltera, pues no ha encontrado a la persona indicada para ella. No obstante, afirmó que no se siente mal por eso, pues ahora se enfoca en disfrutar los buenos momento a lado de su hija.

“No, no tengo pareja gracias a Dios, no, no es cierto, no. No tengo pareja porque no he encontrado una persona que me llene. No se trata de tener pareja. Yo tengo problemas de soledad. Y aparte me la paso con mi hija- Es muy difícil que una persona me aguante el ritmo de vida” Cynthia Klitbo

También manifestó que está en un momento de su vida en el que no cree necesitar un novio, pues ha logrado cumplir sus metas personales y profesionales.

“Estoy en un momento de mi vida tan a gusto, trabajando tanto, logrando sueños de mi vida, de mi carrera, viendo a mi hija crecer. Las mujeres aprendemos a estar solas y no es por falta de pretendientes. Me gusta mucho mi soledad”, expresó.

Checa: Fallece hijo de famosa conductora y actriz en incendio en su domicilio

Cynthia Klitbo revela que ya se encuentra en la menopausia

Durante la conversación, la actriz reveló sin tapujos que está lidiando con la menopausia, etapa que considera “muy hermosa”, pese a los incómodos síntomas.

“Es una etapa muy hermosa. Te da calor. Sí es una etapa incómoda por los calores, pero también es una etapa en la que, como mujer, estás contigo misma. Muy feliz”, concluyó.

Mira: Selena Gomez reaccionó al embarazo de Hailey y Justin Bieber