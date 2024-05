La casa de los famosos: Lupillo Rivera desata críticas por su concierto dentro del reality

Durante una reciente gala en ‘La casa de los famosos Telemundo’, Lupillo Rivera y su grupo ‘La elegida del rey’ ofrecieron un concierto privado para el resto de los habitantes, como parte de los festejos por la última etapa del concurso.

El cantante sorprendió a todos sus compañeros con una presentación en el patio de la casa, donde interpretó algunos temas como ‘Yo no fui’ y ‘Fondo, fondo’.

Si bien su audiencia, aparentemente, disfrutó del show y hasta se pusieron a bailar, muchos fans del reality usaron las redes sociales para criticar la actuación del hermano de la fallecida Jenni Rivera.

¿Qué dijeron los internautas del concierto de Lupillo Rivera?

Muchos de los fieles seguidores del concurso no solo aseguraron que el concierto del mexicano fue “horrible”, sino que también lo interpretaron como una prueba del supuesto favoritismo que tiene por parte de la producción.

“No me gustó, la voz no me parece que se escuche bien”, “Otra vez Telemundo mostrando preferencia total por éste”, “Con razón nadie quiere ir a verlo, canta horrible y sus canciones lo son también”, “Ya sáquelo”, señalaron algunos comentarios en internet.

Incluso, algunos usuarios afirmaron “comprender” el por qué se canceló el concierto que tenía programado para junio en la Arena CDMX. Recordemos que, según el comunicado oficial, el evento se suspendió por problemas personales del artista. Sin embargo, muchos especulan que no se vendían los boletos.

Después de escuchar él concierto de Lupillo Rivera 🤣🤣🤣 pic.twitter.com/Y87Vc1OdqX — rosa mele (@AngelaColo33444) May 9, 2024

¿Por qué Lupillo Rivera ha causado controversia en el reality?

En su momento, Lupillo Rivera se coronó como uno de los favoritos para ganar la competencia. No obstante, la actitud que ha tomado en las últimas semanas ha provocado que muchos fans pidan su expulsión.

Todo comenzó a raíz del triángulo amoroso que hubo entre él, Rodrigo Romeh y Ariadna Gutiérrez. Luego de que la colombiana lo rechazara, Lupillo decidió separarse del cuarto tierra y acusar a Romeh de no haber respetado “el código de caballeros”.

En medio de esta polémica, muchos internautas señalaron al artista de “m4ltr4tr” a la modelo, quien en su momento dijo que Rivera era muy caballeroso, pero a veces sentía que solo la veía como “un objeto”.

Esta situación, aunada a las constantes discusiones con Maripily y la advertencia de una posible demanda por difamación, lo han convertido en uno de los personajes más controversiales dentro de la casa.

