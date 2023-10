Dani Parra: su papá Héctor ‘N’, se angustió porque casi la eliminan de Las estrellas bailan en Hoy

La semana pasada, Daniela Parra, hija de Héctor ‘N’ debutó en el reality Las estrellas bailan en Hoy que presenta el programa matutino de Televisa. Dani se unió a esta competencia de baile entre actores, influencers y cantantes.

En la misma semana, Héctor ‘N’ tenía programada para el 5 de octubre una audiencia de apelación, donde se estimaba la posible resolución y libertad del actor que fue sentenciado por el delito de corrupción de menores a raíz de la denuncia que hizo su otra hija, Alexa, hija de Ginny Hoffman.

Ante la inesperada cancelación de esta audiencia de apelación, Dani Parra afirmó que su padre se encuentra tranquilo, pues está más preocupado por ella dentro del reality, que por su audiencia.

Dani Parra estuvo a nada de ser eliminada de Las estrellas bailan en Hoy. / Hoy

“Mi papá está bien, está tranquilo, de hecho, ha estado más preocupado por mí aquí en el bail. Me ha visto, me habla, me regaña porque la regué. Él siempre está conmigo y me sirvieron mucho sus palabras”. Daniela Parra

Recordemos que Daniela Parra y Rafael Nieves estuvieron a punto de ser eliminados de Las estrellas bailan en Hoy, pero Albertano, juez de oro de la competencia de baile, salvó a la pareja.

Daniela Parra compartió que la CNDH ya tomó cartas en el asunto en el caso de su papá y espera pronto pueda resolverse esta situación a favor de su padre.

Héctor ‘N’ sentenciado a 10 años y 6 meses por corrupción de menores el pasado mes de mayo. / Instagram: @hectorparrag, @dannielaprm

“Por eso Derechos Humanos ya está tomando cartas en el asunto. Esto que está pasando es inusual a nadie le pasa, solamente a mi papá no sé por qué. Por eso la Comisión Nacional de Derechos Humanos ya entró a la pelea”. Daniela Parra

Dani Parra comparte el consejo que le dio su papá tras su casi eliminación en el reality

“A mi papá le encanta verme ahí y me dijo que si la semana le eché el 100 % ahora le voy a echar el 300%, porque fue una semana muy complicada, estaba confiada (que saldría mi papá) luego paso esto (cancelación de la audiencia) me destanteo”, comentó. Dani Parra

Finalmente, Daniela Parra confirmó que no tiene planes de seguir el camino de su padre en la actuación, pues no le agrada actuar, pero está disfrutando su experiencia en este reality de baile.

“La actuación no es mi fuerte, no es lo que quiero, pero esta oportunidad me está gustando muchísimo. Además, la gente que está aquí es muy linda, lo voy a aprovechar y ya veremos”, concluyó Daniela Parra.