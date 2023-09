Dania Méndez recuerda a Peso Pluma con cariño y revela que ¿calza grande?

En mayo de 2023, se desataron rumores de un posible romance entre la influencer Dania Méndez y Peso Pluma, esto luego de que fueran vistos en República Dominicana, donde compartieron fotos en los mismos lugares.

Más tarde se reveló que se encontraban juntos debido a la participación de Dania Méndez en el video Bye del intérprete de corridos tumbados.

Lo que generó nuevas sospechas fue que en ese mismo viaje el cantante realizó una transmisión en vivo y besó a una mujer, a quien no se le alcanzaba a ver el rostro, por ende, muchos afirmaron que se trataba de Dania Méndez.

Dania Méndez y Peso Pluma juntos en RD. / Instagram:@dania.mndz @pesopluma

La exparticipante de la tercera temporada de La casa de los famosos Telemundo y el intérprete de corridos no desmintieron este rumor, pero tampoco confirmaron su presunto noviazgo.

Esta semana, tras su visita al programa Hoy, Dania Méndez fue captada por la prensa, que le cuestionó acerca de su breve romance con Peso Pluma y si aún tenía cercanía con el famoso.

“Lo importante es terminar bien con las personas. Cada uno en sus cosas sus proyectos sus giras, lo principal es estar bien. Tenemos una gran amistad y hasta ahí”, comentó Dania. Dania Méndez

Dania comparte si Peso Pluma fue buen amante

La prensa cuestionó a Dania si era cierto que el cantante “calza grande” como lo aseguró su exnovia, la influencer Jeni de la Vega, quien reveló: “de chiquito no tiene nada”.

Ante esta pregunta Dania se soltó a reír y soltó una atrevida contestación: “Pues a ver cuál es el dicho, Flaquito y desnalgado...ay no, ya, no voy a decir eso me van a quitar mis otros pegues, muchachos ya suéltenme”, concluyó Dania.

Peso Pluma habría invitado a Jeni de la Vega ser parte de su video / Cortesis de la artista