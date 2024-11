Daniel Bisogno regresará al hospital: Pati Chapoy da detalles de la salud del conductor de Ventaneando

Este 5 de noviembre se informó en ‘Venga la alegría’ que el conductor de ‘Ventaneando’, Daniel Bisogno ya se encuentra en su casa recuperándose de la crisis que tuvo el lunes cuando haría su reaparición en el programa de espectáculos. “Después de un tiempo salió de la clínica y se dirigió a su casa en donde se sabe que se encuentra tranquilo y estable”, aseguraron los conductores, luego de que trascendiera que, según Kadri paparazzi, el famoso habría ingresado a terapia intensiva, por los problemas de salud que presentó.

Por otro lado, esta tarde en ‘Ventaneando’, Pati Chapoy informó más sobre el estado de salud del conductor. La titular del programa mencionó que Bisogno está estable después de la crisis que presentó y hoy deberá realizarse otros estudios.

“Tuvo una crisis. Inmediatamente fue al hospital, le realizaron varios estudios, quedó bien de los estudios, estable, regresó a su casa”, dijo Chapoy.

Pati Chapoy habló del estado de salud de Daniel Bisogno / Instagram: @ventaneandouno

Además, la jefa de Bisogno indicó que informarán del estudio que se realice hoy el conductor para lo que deberá regresar al hospital: “Regresó a su casa y hoy le practican una endoscopia, en cuanto sepamos cómo salió, se los vamos a comentar, pero afortunadamente, está en paz y bien”, dijo.

Por otra parte, Linet Puente acudió a una alfombra roja donde desmintió que su amigo y compañero, Daniel Bisogno estuviera en terapia intensiva como se dijo en el canal de YouTube de Kadri: “No es nada grave. Al final, ahí está. No entró a urgencias, no está pasando nada grave, simplemente tuvo una pequeña crisis por la que no pudo salir al aire. Pati decidió que no entrara, porque si no estaba bien, ¿para qué lo exponemos a cualquier cosa que pueda suceder?”, dijo.

Linet insistió en que Pati Chapoy ha cuidado mucho el regreso de Bisogno debido a la insistencia del conductor para regresar al trabajo: “Él quiere trabajar ya, de lo bien que se siente. Pati está cuidando que las cosas se den cuando tengan que ser, porque le hicieron un trasplante de hígado hace dos meses; no está fácil. Si algo ama son dos cosas: su hija y trabajar. Ama trabajar; es un hombre que no para de trabajar. Extraña mucho estar en el programa, pero el cuerpo le dijo ‘No es el momento’”, compartió la conductora de ‘Ventaneando’.

Linet compartió detalles de la salud de su amigo / YouTube

¿Qué le pasó a Daniel Bisogno y por qué no regresó a ‘Ventaneando’?

Desde el viernes pasado, Daniel Bisogno informó de propia voz que este lunes 4 de noviembre haría su regreso triunfal a la sala de ‘Ventaneando’ luego de las complicaciones que tuvo por el trasplante de hígado al que se sometió hace unos meses.

Aunque Bisogno ya estaba tratando de regresar a la rutina, el mismo lunes se informó que el querido ‘Muñe’ no iba a regresar como se tenía planeado, ya que presentó una crisis de salud.

“El viernes anunciamos el regreso de Daniel Bisogno, pero lamentablemente no se pudo presentar porque tuvo que asistir a una serie de exámenes. Presentó una crisis de salud, sin mayor problema, pero a final de cuentas, él tiene que cuidar su estado de salud”, comentó Pati Chapoy sobre la ausencia del conductor el lunes 4 de noviembre.

Daniel Bisogno llegando al hospital por su propio pie mientras le acercan una silla de ruedas / YouTube

Estado de salud de Daniel Bisogno el 4 de noviembre, según ‘Kadri paparazzi’

Más tarde, el canal de YouTube, ‘Kadri paparazzi’ dio a conocer algunas imágenes en las que se vería al conductor ingresando por su propio pie a urgencias del nosocomio donde lo han atendido y comentaron que se veía débil, por lo que tuvieron que acercarle una silla de ruedas para mejorar su movilidad y atenderlo rápidamente.

Igualmente, dieron a conocer que el conductor había ingresado a terapia intensiva.

“Me acaban de enviar un mensaje que dice que está ingresado nuevamente, que esta vez está nuevamente en terapia intensiva, que es muy delicado… es grave, nos están confirmando, hasta ahora no tenemos acceso al reporte médico pero lo tendremos”, habían informado en ‘Kadri paparazzi’.

Todo esto habría sucedido luego de que Daniel supuestamente se desvaneciera en TV Azteca y fuera atendido por paramédicos que lo mandaron a urgencias.

El conductor de ‘Kadri paparazzi’ conocido como ‘el Lobo’ comentó que según sus fuentes, Daniel fue “reanimado” en TV Azteca donde su chofer ya lo esperaba para salir hacia el hospital que se encuentra cerca de la televisora.

Sin embargo, todo esto fue desmentido por ‘VLA’ y ‘Ventaneando’. La información difundida en ambos programas tranquilizó a los seguidores del presentador.