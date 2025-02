Daniel Bisogno: Sale a la luz el verdadero motivo por el que el conductor de ‘Ventaneando’ no tuvo funeral

El medio del espectáculo se cimbró con la muerte de Daniel Bisogno el pasado 20 de febrero. El conductor de ‘Ventaneando’ falleció a causa de una falla multiorgánica que se le generó a raíz de los múltiples problemas de salud que tuvo desde 2023.

Recordemos que al ‘Muñeco’ le diagnosticaron una falla hepática irreversible, por lo que en septiembre de 2024 fue sometido a un trasplante de hígado. Poco después, en noviembre de 2024, el día en que regresaría a ‘Ventaneando’, Daniel se sientió mal y tuvo que ir al hospital. Posteriormente, se supo que una bacteria estaba atacando a su organismo debido al tratamiento de inmunosupresión al que se tenía que someter para que su cuerpo no rechazara el órgano trasplantado.

Daniel Bisogno restos / Archivo TVNotas

Te puede interesar: Daniel Bisogno: Su hermano, Alex B, teme por la vida de su padre, “despedir ahora a mi papá también”

¿Qué hicieron con los restos de Daniel Bisogno?

Horas después de la muerte de Daniel Bisogno, trascendió que se haría una transmisión especial de ‘Ventaneando’ en su honor y que su cuerpo fue trasladado a una casa funeraria para ser incinerado para llevar la urna al teatro en el que se presenta la obra ‘Lagunilla mi barrio’ para hacer un homenaje al conductor. Cabe destacar que el último trabajo actoral de Bisogno fue precisamente en la puesta en escena mencionada.

Esta decisión generó revuelo en las redes sociales por la ausencia de un funeral tradicional. Usuarios de Internet comentaron que esta situación era similar a la de Dulce, la cantante, que no fue velada. Cabe destacar que, en su momento, Romina Mircoli, hija de la artista, señaló que no hubo un funeral para la intérprete de ‘Tu muñeca’ debido a que los médicos recomendaron no hacerlo, pues el cáncer que padeció había acelerado el proceso de desgaste del cuerpo. ¿Pasó lo mismo con Daniel Bisogno?

Daniel Bisogno homenaje en Ventaneando / Instagram

Lee: ¿El fantasma de Daniel Bisogno apareció en Ventaneando? Un video lo probaría

De acuerdo con información difundida en el matutino ‘Sale el sol’, la razón que motivó a la familia de Daniel Bisogno a no hacer un funeral tradicional fue la ola de malos comentarios que se hicieron presentes tras el deceso del también actor.

La periodista Joanna Vega-Biestro señaló:

Al parecer la familia decidió no hacer un funeral por todos los mensajes de odio que estaban recibiendo en redes sociales Joanna Vega-Biestro

Familia de #DanielBisogno decidió que NO habrá FUNERAL por el HATE que ha recibido en redes tras fallecer#SaleElSol🌞: https://t.co/GhOyR6g1Ut pic.twitter.com/oij36ReBXZ — Sale el Sol ☀️ (@saleelsoltv) February 21, 2025

¿Por qué no hubo funeral para velar y despedir a Daniel Bisogno?

Alex B, hermano de Daniel Bisogno, reveló en exclusiva para ‘El mitangrit de Horacio Villalobos’, presentado por TVNotas; los motivos por los que Daniel no tuvo un velorio tradicional en una funeraria.

El exconductor de ‘Al extremo’ echó por tierra la versión difundida por ‘Sale el sol':

Alex B Me gustaría aclarar... En algunos medios se dijo que no se había hecho (velorio) porque la gente tiró hate, que porque la gente manda muchos mensajes de odio... Esas son mentiras. Nosotros hemos recibido por cada 98 mensajes positivos sobre Daniel, recibimos dos de hate.

Y continuó señalando los verdaderos motivos por los que no se llevó a cabo un velorio tradicional para Daniel Bisogno:

Alex B No se hizo un velorio porque nosotros consideramos que Daniel era más alegría que tristeza. Nosotros queríamos hacerle un homenaje, más allá de hacer un momento en una funeraria con lágrimas, todos de negro... Nosotros queríamos hacer algo lindo, algo alegre con sus amigos... Como una reunión con la gente que lo quiso, que trabajó con él, con el público, porque fue un homenaje a puertas abiertas.

Alex Bisogno revela el estado de salud de su hermano / Instagram

No te puedes perder: Daniel Bisogno: ¿Quién es suplente del ‘Muñe’ en ‘Ventaneando’?

De esta manera, Alex B dejó claro que la intención de la familia era darle una despedida a Danil en la que estuvieran familiares, amigos, compañeros y fans, porque su mayor sueño era regresar a ‘Ventaneando’ y al teatro. Por ello, luego de cremar su cuerpo, se llevó al Centro Cultural de la Ciudad de México para darle un último adiós y luego al foro del programa titulado por Pati Chapoy.

Así lo dijo Alex B: