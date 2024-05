Daniela Parra recuerda el día en que detuvieron a su papá, Héctor ‘N’: “Las peores horas de mi vida”

Sin duda alguna, uno de los casos más mediáticos dentro de la farándula mexicana es el de Héctor ‘N’. Hace algunos años, fue denunciado de ac0s0 y corrupc10n de menores hacia una de sus hijas, Alexa. Quien es fruto de su relación con su exesposa Ginny Hoffman.

Actualmente, Héctor se encuentra en prisión. La celebridad recibió una sentencia de 10 años y seis meses en 2023. Tras esto, su defensa solicitó que se hiciera una revisión de la condena.

Después de mucho tiempo de espera, en marzo de 2024, se hizo una audiencia para estudiar el caso. Sin embargo, no resultó favorable para el actor, pues las autoridades reconsiderar el delito de 4bus0 que se había desestimado y le dieron una sentencia de 13 años y 10 meses. Los abogados del famoso ya iniciaron el proceso para interponer un amparo.

Daniela Parra, la otra hija de Héctor, ha sido su principal portavoz ante los medios de comunicación. Desde que inició el caso, la joven ha confiado en la inocencia de su padre y ha asegurado que Alexa fue “manipulada” por su madre.

Daniela Parra recuerda el día que detuvieron a su papá

En una reciente entrevista para el canal de YouTube de Matilde Obregón, la ganadora de ‘Las estrellas bailan en Hoy’ contó que, aquel día, estaba a punto de salir a pasear en bicicleta con una amiga, cuando le marcaron para decirle que unas personas se habían llevado a su padre en una camioneta.

Como los sujetos que vestían de civil, llegó a pensar que lo habían secuestrado, pues, en un principio, nadie supo decirle sobre el paradero de Héctor.

“Estaba a punto de salir en bici y me habla la mejor amiga de mi papá y me dice que se lo acababan de llevar en una camioneta. Fueron las peores dos horas de mi vida porque no sabía dónde estaba. Le hablamos al abogado y tampoco sabía nada, yo pensé que lo habían secuestrado”. Daniela Parra

Daniela Parra recuerda la reacción de su padre al saber que su hija lo había denunciado

Durante la conversación, la joven también contó lo doloroso que fue para su papá saber que su propia hija lo estaba denunciando por un delito tan grave.

“Fue horrible. Noches sin dormir, preparando todo porque mi papá no tenía nada. Empezó una pesadilla que no ha terminado. Vi en sus ojos cómo se le rompió el corazón porque fue su hija quien estaba diciendo eso de él. Lo vi llorar y me tuve que salir del cuarto porque era demasiado fuerte”, indicó.

Para finalizar, sostuvo que Ginny siempre la maltrató y la alejó de su papá. Incluso, mencionó que la actriz pidió que Héctor quitara las fotos de ella: “Ella no quería que hubiera tantas fotos mías en la casa y para evitar problemas y quitó algunas. Cuando llegó lo de mi papá no me quiso explicar y me cortó de todos lados”, concluyó.

