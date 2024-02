Danilo Carrera deja la soltería y presume a su nueva novia 14 años menor que él

El actor ecuatoriano Danilo Carrera ha confirmado que se encuentra en una nueva relación sentimental y no ha dudado en compartir su felicidad con sus seguidores en redes sociales. A través de su cuenta de Instagram, Carrera publicó fotografías y videos en las que se le ve disfrutando de unas paradisíacas vacaciones junto a su misteriosa novia.

En las imágenes, se puede apreciar al actor sonriente y disfrutando de la playa junto a su pareja, de quien aún no ha revelado la identidad. En una de las fotos, se observa la mano de la mujer acariciando el rostro de Carrera, mientras que en otra se les ve corriendo por la orilla del mar.

En una entrevista reciente, en el podcast de Alejandro Chabán, el actor habló sobre su nueva relación y mencionó que está muy enamorado y feliz. “Estoy en una relación muy bonita con una chica que me encanta, que me hace feliz, que me hace reír, que tiene una sonrisa espectacular, que me hace bromas, que se parece a mí", dijo.

Mira: Cazzu y Nodal muestran el rostro de su hija por primera vez, ¡es igualita a él!

Instagram

Carrera también mencionó que quiere mantener su relación en privado lo más posible. “Ahorita estuvimos el fin de semana en Cancún y tal vez nos paparazzearon, y si nos paparazzearon, está bien, no vamos a dejar de jugar en el mar, de meternos al mar porque hay un riesgo de una foto, no vamos a limitarnos, pero mientras podamos mantener lo nuestro como un secreto y como un nido super privado, lo vamos a mantener así", explicó.

¿Quién es la misteriosa novia de Danilo Carrera?

Aunque el actor no ha dado a conocer la identidad de su nueva pareja, sus redes sociales los delataron, pues ella también publicó fotografías en el mismo lugar.

La misteriosa novia de Danilo Carrera sería la protagonista de la primera película del actor ahora como director, titulada ‘Only in CDMX’.

Checa: ¿Qué dijo el esposo de Thalí de la supuesta atracción entre la actriz y Lupillo Rivera-en-LCDLF 4?: Audio

Estas fueron las fotografías que publicaron cada quién por su lado / Instagram

La joven se llama Isabella Fernández, es mexicana, estudió actuación en el CEA y tiene 21 años, mientras que Danilo tiene 34.

Todo parece indicar que su historia de amor nació en el set de la película del actor donde se conocieron y según ha declarado la joven, tuvo muchos nervios en su casting, pero Carrera la tranquilizó y ahí forjaron una conexión que como ahora se sabe, trascendió la pantalla.

Puedes ver: ¿Cuál era la cantidad de pensión que recibía Sasha Montenegro, viuda del expresidente José López Portillo?

Isabella Fernández tiene 21 años / Instagram

Recordemos que el romance más mediático de Danilo sucedió con Michelle Renaud con quien terminó porque tenían sueños distintos sobre la paternidad. Posteriormente Danilo dijo que se había comprometido con alguien, pero tiempo después esto se disolvió.