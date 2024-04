Danna: Culpan a su novio, Alex Hoyer del fracaso de su nuevo álbum, creen que no es la mejor influencia

Danna está estrenando su tan esperado álbum, ‘Childstar’, mismo que la cantante describe como un proceso de sanación y reconciliación con su niñez luego de asegurar que le “faltó mucho amor”. Sin embargo, pese a la carga emocional y significativa que Danna impregnó en las canciones, el público ha expresado su descontento con el disco que tenía muchas expectativas.

Las criticas coinciden en que Alex Hoyer, novio de Danna y productor musical del álbum, es el responsable de este supuesto fracaso musical.

Recordemos que en TVNotas te contamos en 2021, que Danna estaba en una relación con Alex Hoyer, pero él no era del agrado de los familiares de ella porque no la trataba bien y al parecer quería colgarse de su fama, involucrándose en su música. Según una persona cercana a Danna, en aquel tiempo la cantante tuvo un problema con sus exmánagers, mismo que derivó de un presunto fraude que le hicieron y porque opinaron de su noviazgo, lo que a ella le molestó muchísimo y terminó escogiendo a su novio.

Alex Hoyer ha sido criticado por su participación en el álbum de Danna / Instagram

Critican al novio de Danna por el nuevo álbum de la cantante

Ahora que Danna presentó su nuevo álbum en redes sociales han comentado que el supuesto fracaso de ‘Childstar’ se debe a la influencia y participación de Alex Hoyer en el proyecto. Internautas argumentan que fue un error dejar en manos de su pareja la producción del álbum, señalando que Hoyer no tiene la experiencia en la industria musical necesaria para poder crear éxitos que le aporten en este punto de su carrera luego de brillar en su etapa en la serie de Netflix, ‘Élite’.

“El fracaso del nuevo disco de Danna Paola se debe a que lo dejó todo en manos de su novio Alex Hoyer, un tipo que no sabe nada de la industria, ella tenía un gran equipo detrás cuidando toda su imagen, lástima!!!”, escribieron junto a una entrevista en la que Danna explicaba el proceso de creación del álbum.

“Este álbum ha sido un álbum de crearlo en casa y empezó literal en el estudio, en el cuarto de los zapatos. Lo hicimos Alex y yo”, contó orgullosa en la presentación.

Esta decisión, junto con su rol como productor del disco, ha generado críticas sobre la dirección artística del proyecto y la imagen de Danna: “Danna Paola estaba asesorada por Universal Music y cambió todo su equipo por este tipo que es un gran fracaso”, escribieron.

Alex Hoyer fue el productor musical del álbum de Danna pero no a todos les gustó la decisión / Instagram

Algunos fanáticos no dejaron pasar ningún detalle y aseguran que Danna cambió desde que tiene una relación con él: “Desde que anda con ese chico se ve demacrada, ojerosa y con necesidad de ir al nutriólogo. Ella era preciosa antes de conocerlo”, “¿por qué la mayor parte de las cantantes buenas siempre terminan en manos de gente tóxica que no saben de la industria?”, “se nota que lo hizo en casa jajaja”, “este tipo es tan perverso, narcisista que ya manipula todo a su antojo, el management es donde se metió él primero… todo aunque les duela y se cieguen es muy turbio y oscuro”, “lo nerviosa y c4g*da que estaba Danna, cómo agarra el micrófono y cómo habla. Claro, ahí estaba el Hoyer observándola que no se mandara ninguna c4g4da y cómo la ve”, “Luego vendrán canciones de cómo sufrió decepción amorosa por seguir consejos de alguien que le quitó su brillo”, “¿ustedes tienen cuarto de los zapatos?”, “Nah! Su fallido disco es por su bocota, su hate a una usuaria (por su nombre en redes), vulgar y el montón de sandeces que derrama en cada entrevista. Además de su ego elevado, se siente Britney o Madona latina... Le pasará lo mismo que Shakira, irá en picada. Que haga una retrospectiva esa mujer”, escribieron.

