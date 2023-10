David Faitelson es criticado por Rafa Mercadante y lo tacha de incongruente por irse de ESPN a Televisa

David Faitelson es un destacado periodista deportivo que trabajó muchos años en ESPN al lado de José Ramón Fernández.

Tras la confirmación oficial de la salida de David Faitelson de ESPN y su inminente llegada a Televisa, en redes dio mucho de que hablar, así como en todo el mundo deportivo.

Y es que recordemos que el comentarista había afirmado en el pasado que jamás trabajaría en Televisa, pero al parecer “todos tienen un precio” como señalaron en redes, y el dinero le habrían hecho cambiar de parecer.

La verdad sobre mi salida de ESPN. Con este video doy por cerrado el tema.



📹: https://t.co/8naFPFou2f pic.twitter.com/ChqEffftG0 — David Faitelson (@DavidFaitelson_) October 4, 2023

Tras conocerse la salida de Faitelson muchos seguidores del programa han mostrado su tristeza de ver que una de las figuras más representativas del canal y con gran análisis respecto a temas deportivos, toma sus maletas y se va a otra señal televisiva.

Pero no solo sus fans también algunos colegas y figuras del medio, como fue el caso de Rafa Mercadante, quien despotricó en su contra, pues su salida de ESPN lo describe como “incongruente”.

A través de su cuenta de Twitter el actor y presentador Rafa Mercadanete mandó un contundente mensaje a Faitelson pues a su consideración no puedes tirarle a una empresa, irse a trabajar con ellos cuando aseguro nunca hacerlo.

“Es muy sencillo… se llama congruencia… si toda la vida laboral… atacas a un equipo… una empresa… son los “creadores” del anti-americanismo… y de un tiempo para acá… colaboras con ellos… y ahora te convencen… a dejar ESPN… tu Padre… como así lo denominaste en tu despedida… por supuesto que se siente traicionado…” Rafa Mercadante

Asegurando que es seguro que el dinero fuera su motor, y no sabe como ahora serán sus críticas deportivos, pues antes vivía de tirarle al equipo de futbol América.

“Pertenece a una generación que no le cabe en su cabeza el ser “Profesional” e ir a donde te ofrecen una atractiva propuesta laboral…si no mantener hasta la tumba una postura… será interesante ver que sigas atacando a la empresa que ahora te brindará trabajo… y que le tires a su equipo… o será que en el fondo… siempre fuiste americanista como en tu niñez lo narras… QUE PASARÁ… ??? Créeme que los verdaderos americanistas estaremos EXPECTANTES” Rafa Mercadante

En redes muchos lo apoyaron y también aseguraron este polémico cambio era por una cuantiosa cantidad en su cuenta bancaria: “Al final todos demuestran que tienen un precio!!!, “Y porque no decir, si me voy a televisa, para que tanto suspenso de tu parte”, “Al menos yo no estaré espectante, seguro el patrón ya le dijo que no hable mal de él… lo que no me explico es porque un día llamó al chicharito mercenario x irse a ganar más a EUA y ahora él hace lo mismo, en fin…, vi el video de la despedida y obviamente José Ramón se veía destrozado”., fueron algunos de los comentarios que se leían.