¿Defendió a Laura Zapata? Alfredo Adame reacciona a la pelea de la actriz y Cynthia Klitbo

En los últimos días, Cynthia Klitbo y Laura Zapata han estado envueltas en una guerra de dimes y diretes, en la que no han dudado en darse con todo. Si bien ambas no eran conocidas por ser las mejores amigas, las cosas escalaron de nivel durante su participación en Secretos de villanas.

Durante dicho reality, Zapata le reclamó a su colega por no haberla apoyado durante su campaña para formar parte de la Asociación Nacional de Actores (ANDA). En tanto que Klitbo aseguró que Laura la estuvo difamando sobre su presunto problema de adicciones.

Este conflicto traspasó las pantallas y ambas han despotricado de la otra en diversas entrevistas con la prensa. Incluso, la hermana de Thalía compartió un comunicado en el que asegura que Cynthia solo quiere “llamar la atención”.

En medio de todo este escándalo, Alfredo Adame da su contundente opinión sobre la polémica y deja entrever ¿su apoyo a Laura Zapata?

Secretos de Villanas ha destapado muchas problemáticas entre las integrantes / Canela.tv

Durante un reciente encuentro con la prensa para presumir su “rejuvenecimiento”, un reportero le comentó al presentador sobre las declaraciones que dio Klitbo acerca de Laura Zapara, en las que aseguró que ni su propia familia la quería.

“A Cynthia Klitbo le faltó el amor de todo el mundo. Escucha su historia. Ella misma contó su historia. Todavía uno que le quiso dar amor (y salió malagradecida)”, expresó.

Según Adame, siempre trató de ayudar a Klitbo en lo que podía, pues la consideraba una buena persona. Sin embargo, su percepción cambió cuando ella lo acusó de, presuntamente, haberla amenazado con un arma blanca.

“De repente sale ahí con el Rey Grupero y dice que los amenacé con una pistola. Para mí, ¿Qué puede valer Cynthia Klitbo? No vale un clavo. Ni me viene, ni me va”, apuntó.

Alfredo Adame asegura que nunca se ha metido con nadie

Si bien todo parecía indicar que apoyaba a Laura Zapata en esta controversia, Alfredo Adame comentó que sus problemas con la actriz comenzaron desde que ella empezó a “meterse” con su persona.

“No me interesa, ni me significa nada. Yo no me meto en la vida de las personas. Mi papá me enseñó que el respeto al derecho ajeno es la paz. Yo siempre fui respetuoso con todo el mundo. No opinaba de nadie hasta que empezaron a meterse conmigo. Te metes conmigo y yo me meto contigo”, sostuvo.

Cabe destacar que, a palabras de Laura Zapata, la enemistad con Alfredo surgió a raíz de un comentario en el que “lo regañaba” por hablar mal de la madre de sus hijos: “Un día que llegué y nos sentamos juntos viendo el ensayo y yo le dije ‘Oye, ¿qué te dicen tus hijos de todo lo malo que hablas de su mamá?, bájale, ¿no?”, expresó la actriz hace algunos años.

Alfredo Adame sostiene que la gente es la que se mete con él / Facebook: Alfredo Adame

