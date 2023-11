Cynthia Klitbo y Laura Zapata se pelean ¡con acusaciones de autosecuestro y abuso de sustancias!

Uno de los programas más polémicos que actualmente podemos ver en las plataformas digitales es “Secretos de villanas”, que se transmite por Canela.tv. Hace unos días inició su segunda temporada y hemos sido testigos de enfrentamientos muy fuertes entre las integrantes: Cynthia Klitbo, Gaby Spanic, Laura Zapata, Aylín Mujica, Geraldine Bazán, Sarah Mintz y Sabine Moussier.

En esta temporada todas ellas se reúnen en una espectacular mansión en Canadá y Gaby Spanic es la anfitriona. En el primer capítulo los conflictos no tardaron en estallar: antes de que llegaran sus compañeras, Gaby y Laura no dudaron en referirse a las otras como “pirañas”.

Laura contó que cuando fue candidata a secretaria general de la ANDA (Asociación Nacional de Actores) invitó a Cynthia a ser parte de su equipo. Ella se negó, y después apareció en la planilla de Jesús Ochoa.

“No es que esté molesta, pero me di cuenta de la clase de persona que es Cynthia y terminó pagándolo. Ella acusó a Jesús de agresión sexual. De que la espiaba. De que se había sacado el miembro y se lo había puesto en el hombro. Un asco. Cynthia casi casi me pidió perdón y me dijo: ‘Vuelve a jugar, Laura, porque yo tengo todas las armas para que tú denuncies a Jesús y lo metan en la cárcel’”.

Este no ha sido el único encontronazo que ha protagonizado Laura. También se ha ido con todo a varias integrantes del reality, donde han salido a la luz varias acusaciones de autosecuestro y abuso de sustancias ¿Quieres saber más? Busca tu revista TVNotas impresa o en su versión digital.

Secretos de Villanas ha destapado muchas problemáticas entre las integrantes / Canela.tv

